ويل سميث ينال عقوبة “قاسية” بسبب صفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار

وطن – عاقبت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة النجم العالمي ويل سميث بسبب صفعه الممثل الكوميدي كريس روك على وجهه؛ بسبب مزحته عن زوجته جادا بينكيت سميث، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أيام .

منع ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار

وتقرر منع ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات بسبب صفعه لكريس روك، ولكن سيسمح له بالاحتفاظ بجائزته لأفضل ممثل.

وكان ويل سميث قد استقال بالفعل من الأكاديمية. بينما لا يزال بإمكانه الترشح لجوائز ويمكنه الفوز بها، ولكن ليس شخصيًا أو افتراضيًا.

وانتقدت الأكاديمية سلوكه “غير المقبول” و “الضار” الذي “طغى” على الحدث بأكمله.

وقال سميث ، في بيان بعد ذلك، إنه “يحترم ويقبل” قرار منعه.

وقالت الأكاديمية: “نريد أن نعرب عن عميق امتناننا للسيد روك للحفاظ على رباطة جأشه في ظل ظروف غير عادية. نريد أيضًا أن نشكر مضيفينا والمرشحين والمقدمين والفائزين على اتزانهم أثناء البث التلفزيوني”.

في بيان ظهر يوم الجمعة بعد التوصل إلى القرار، قال سميث لـ Deadline: “أنا أقبل وأحترم قرار الأكاديمية”.

وسيظل مسموحًا لزوجة سميث جادا حضور الأحداث الشخصية.

وصفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة حول رأس زوجته جادا بينكيت سميث “الحليقة”.

وكانت بينكيت سميث منفتحة في الماضي بشأن صراعها مع تساقط الشعر.

بعد الصفعة، عاد سميث إلى مقعده وصرخ “أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك”.

ثم حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره كريتشارد ويليامز ، في فيلم King Richard. ونشر لاحقًا اعتذارًا على Instagram.

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