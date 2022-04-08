موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن- يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، السبت، في افتتاح الأسبوع ال31 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي “النايل سات” 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد وخيتافي

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي حفيظ دراجي أو خليل البلوشي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف خيتافي، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، ولكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد “الملكي” في آخر 12 مباراة على ميدانه أمام منافسه خيتافي في منافسات الدوري الإسباني، كما وتعد أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه ضد نفس المنافس في البطولة المحلية.

¡Buenos días, azulones! ☀ Último entrenamiento del equipo a puerta cerrada en el Coliseum antes de la visita de mañana al Santiago Bernabéu. ⚽#VamosGeta pic.twitter.com/3CdVPK7wrl — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 8, 2022

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز ضد خيتافي في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، بعد تعادل وخسارة. ولم يخسر الفريق الملكي على ميدانه سوى في مباراة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في قمة الكلاسيكو الإسباني هذا الموسم.

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 69 نقطة، كما ويليه في الوصافة برشلونة بفارق 12 نقطة برصيد 57 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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