كشف مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي بعد اختطافهم في السعودية

وطن – كشف الكاتب والسياسي اليمني البارز أنيس منصور، مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي ـ المقيم في المملكة ـ الذي قال أن السلطات السعودية اختطفتهم ليلة أمس، بهدف الضغط عليه للقبول بالمبادرة الخليجية والتنازل عن صلاحياته.

مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي

وقال أنيس منصور في تغريدةٍ عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “السلطات السعودية تطلق سراح اولاد واحفاد ألرئيس عبدربه منصور ومدير المراسيم قبل قليل بناء على ضغوطات قامت بها الدبلوماسية البريطانية لكنهم حتى الان لم يتمكنوا من اللقاء والدخول بالرئيس الواقع تحت الاقامة الجبرية”.

عاجل : السلطات السعودية تطلق سراح اولاد واحفاد ألرئيس عبدربه منصور ومدير المراسيم قبل قليل بناء على ضغوطات قامت بها الدبلوماسية البريطانية لكنهم حتى الان يتمكنوا من اللقاء والدخول بالرئيس الواقع تحت الاقامة الجبرية — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 8, 2022

وكان أنيس منصور، قال في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر: “بحسب ما وصلني، فإن أولاد الرئيس عبدربه منصور هادي وهم جلال وناصر. إلى الآن مخفيين لا أحد يعلم أين هم.”

وأوضح أنه منذ ليلة أمس وفي منتصف الليل منع أولاد الرئيس من لقائه في الجناح الذي يقيم فيه. ومنعتهم الحراسات السعودية الخاصة. وإلى الان لا يعرف أحد أين هم.

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وتابع أنيس منصور: “بحسب ما وصلنا هناك من أخذهم من داخل القصر إلى مكان مجهول. لا يمكن التواصل معهم ولا يمكن معرفة مصيرهم”.

وزاد: “هذا ما قامت به السلطات السعودية أو بعد تدخل محمد بن سلمان في الأمر، بسبب تعنت هادي في بعض الأمور. والتي تم الضغط عليه فيها وقبل في النهاية.”

عاجل:السلطات السعودية اختطفت اولاد الرئيس عبدربه منصور منذ منتصف ليل امس وقد تكتمت اسرة الرئيس الساعات الماضية املاً باطلاق سراحهم ولكن قبل قليل كشفت مصادر من منزل الرئيس السابق عبدربه منصور هذه المعلومات محملين السعودية المسؤلية الكاملة عن حياتهم #المتغطي_بالسعوديه_عريان pic.twitter.com/jbEYHLxrld — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

(المصدر: رصد وطن – تويتر)

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