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كشف مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي بعد اختطافهم في السعودية

"هادي" تحت الاقامة الجبرية

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي watanserb.com
الرئيس عبدربه منصور هادي

وطن – كشف الكاتب والسياسي اليمني البارز أنيس منصور، مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي ـ المقيم في المملكة ـ الذي قال أن السلطات السعودية اختطفتهم ليلة أمس، بهدف الضغط عليه للقبول بالمبادرة الخليجية والتنازل عن صلاحياته.

مصير أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي

وقال أنيس منصور في تغريدةٍ عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “السلطات السعودية تطلق سراح اولاد واحفاد ألرئيس عبدربه منصور ومدير المراسيم قبل قليل بناء على ضغوطات قامت بها الدبلوماسية البريطانية لكنهم حتى الان لم يتمكنوا من اللقاء والدخول بالرئيس الواقع تحت الاقامة الجبرية”.

وكان أنيس منصور، قال في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر: “بحسب ما وصلني، فإن أولاد الرئيس عبدربه منصور هادي وهم جلال وناصر. إلى الآن مخفيين لا أحد يعلم أين هم.”

وأوضح أنه منذ ليلة أمس وفي منتصف الليل منع أولاد الرئيس من لقائه في الجناح الذي يقيم فيه. ومنعتهم الحراسات السعودية الخاصة. وإلى الان لا يعرف أحد أين هم.

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وتابع أنيس منصور: “بحسب ما وصلنا هناك من أخذهم من داخل القصر إلى مكان مجهول. لا يمكن التواصل معهم ولا يمكن معرفة مصيرهم”.

وزاد: “هذا ما قامت به السلطات السعودية أو بعد تدخل محمد بن سلمان في الأمر، بسبب تعنت هادي في بعض الأمور. والتي تم الضغط عليه فيها وقبل في النهاية.”

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

(المصدر: رصد وطن – تويتر) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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