رانيا يوسف في “رامز موفي ستار”: رامز جلال تحرش بها لفظياً وفاندام وصفها بـ”نجمة البطانة” (فيديو)

وطن – استضافت الحلقة السابعة من برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال بمساعدة النجم العالمي فاندام، الفنانة المصرية رانيا يوسف .

وكعادته، سخر رامز جلال من ملابس وحقيبة رانيا التي ترتديها، قائلًا في إيحاء تحرش لفظي:‏ “أسطورة البلالين داخلة علينا .. الحاجة الوحيدة الحشمة الى لبساها رانيا هى الجزمة رانيا يوسف”.

وأضاف: “البيبي واضح انها نصحانة .. ما بتعملش دايت غير قبل مهرجان الجونة بشهرين” .

وعرض رامز جلال، صورة رانيا يوسف أمام فاندام وسأله: “انت تعرف المُزّة دي؟”. ليجيب النجم العالمي: “بالطبع .. نجمة البطانة”.

وأصيبت رانيا يوسف بالذعر الشديد في فقرة كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح وتكون السيارة على وشك السقوط.

وقالت رانيا لرامز بعدما خلق القناع وكشف نفسه لها: “يخرب بيتك .. أنا عندي فوبيا من الزواحف”.

وكان الفنان محمد أنور وقع ضحية رامز جلال، في الحلقة السادسة من برنامجه الرمضاني الجديد “رامز موفي ستار”.

“رامز موفي ستار”

ويشار إلى أن فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

كما يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجئ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

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