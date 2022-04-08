حياتنا
دنيا بطمة متهمة بالإثارة في أحدث ظهور برمضان! (صور)
وطن – انتقد متابعون للفنانة المغربية دنيا بطمة أحدث ظهور لها، حيث ظهرت في صور على حسابها في “انستغرام”، مرتديةً قفطاناً، وتسريحة شعر “نصف رفعة”، ومكياج كامل .
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وفي إحدى الصور، كانت دنيا تستعرض قوامها من الخلف، ليعلّق البعض من متابعيها بسخرية: “شفناها ..شفناها ” .
بينما دعاها البعض إلى الاحتشام، والتوقف عن الاستعراض والإثارة، خاصة في شهر رمضان المبارك .
وكانت “بطمة” طرحت بداية العام 2022، فيديو كليب “المارياج”، كلمات والحان: نبيل الحوري، توزيع ميكس ماستر: اشرف بنصفية، واخراج زوجها رجل الأعمال البحريني: محمد الترك.
(المصدر: متابعات وطن – انستغرام)