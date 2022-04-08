حياتنا

دنيا بطمة متهمة بالإثارة في أحدث ظهور برمضان! (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 أقل من دقيقة
دنيا بطمة تستعرض مؤخرتها للجمهور watanserb.com
دنيا بطمة

وطن – انتقد متابعون للفنانة المغربية دنيا بطمة أحدث ظهور لها، حيث ظهرت في صور على حسابها في “انستغرام”، مرتديةً قفطاناً، وتسريحة شعر “نصف رفعة”، ومكياج كامل .

وفي إحدى الصور، كانت دنيا تستعرض قوامها من الخلف، ليعلّق البعض من متابعيها بسخرية: “شفناها ..شفناها ” .

بينما دعاها البعض إلى الاحتشام، والتوقف عن الاستعراض والإثارة، خاصة في شهر رمضان المبارك .

وكانت “بطمة” طرحت بداية العام 2022، فيديو كليب “المارياج”، كلمات والحان: نبيل الحوري، توزيع ميكس ماستر: اشرف بنصفية، واخراج زوجها رجل الأعمال البحريني: محمد الترك.

(المصدر: متابعات وطن – انستغرام)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 أقل من دقيقة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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