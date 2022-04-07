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لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف في تل أبيب وهروب المستوطنين (فيديو)

أدت لمقتل إسرائيليين وإصابة 15 آخرون

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف في تل أبيب watanserb.com
لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف في تل أبيب

وطن – وثّقت كاميرات المراقبة في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس، وأدت لمقتل إسرائيليين اثنين، في الثلاثينيات من العمر، وأصيب 15 آخرون، بعضهم بجروح حرجة.

لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف

وبحسب اللقطات التي وثقتها الكاميرات، يظهر من تدعي سلطات الاحتلال أنه منفذ الهجوم يتقدم ليجلس على أحد المقاعد قرب المطعم الذي استهدفه بإطلاق النار. في حين فرّ المستوطنون من المطعم لحظة قيامه بفتح النار على المتواجدين .

وحتّى ساعة كتابة هذا الخبر، تفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الوصول إلى منفذ العملية. بينما رجّحت أنه قد يكون من منطقة جنين.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في تعقيبه على العملية: “ليلة صعبة للغاية، تعازيّ لأهالي القتلى وأصلي من أجل الشفاء التام للجرحى . قوات الأمن تلاحق المنفذ الذي نفذ الهجوم “الإجرامي” الليلة في تل أبيب. أينما سيختبئ سنصل إليه، وأي شخص ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر سيدفع الثمن.” كما قوله

كما ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أكثر من ألف شرطي وعناصر من حرس الحدود ينتشرون في مكان ومحيط عملية إطلاق النار .

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وجاءت عملية شارع ديزنغوف في ذروة الإستنفار الأمني الذي أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيليّ خشية وقوع عمليات على غرار التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأدت تلك العمليات لمقتل 11 مستوطناً وإصابة آخرين.

(المصدر: متابعات وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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