لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف في تل أبيب وهروب المستوطنين (فيديو)

وطن – وثّقت كاميرات المراقبة في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس، وأدت لمقتل إسرائيليين اثنين، في الثلاثينيات من العمر، وأصيب 15 آخرون، بعضهم بجروح حرجة.

لحظة تنفيذ عملية ديزنغوف

وبحسب اللقطات التي وثقتها الكاميرات، يظهر من تدعي سلطات الاحتلال أنه منفذ الهجوم يتقدم ليجلس على أحد المقاعد قرب المطعم الذي استهدفه بإطلاق النار. في حين فرّ المستوطنون من المطعم لحظة قيامه بفتح النار على المتواجدين .

💥#شاهد| لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. التفاصيل ⬅ https://t.co/ZNLuVEQI6F pic.twitter.com/h5OJPk9WYx — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

وحتّى ساعة كتابة هذا الخبر، تفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الوصول إلى منفذ العملية. بينما رجّحت أنه قد يكون من منطقة جنين.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في تعقيبه على العملية: “ليلة صعبة للغاية، تعازيّ لأهالي القتلى وأصلي من أجل الشفاء التام للجرحى . قوات الأمن تلاحق المنفذ الذي نفذ الهجوم “الإجرامي” الليلة في تل أبيب. أينما سيختبئ سنصل إليه، وأي شخص ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر سيدفع الثمن.” كما قوله

كما ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أكثر من ألف شرطي وعناصر من حرس الحدود ينتشرون في مكان ومحيط عملية إطلاق النار .

اقرأ أيضاً:

وجاءت عملية شارع ديزنغوف في ذروة الإستنفار الأمني الذي أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيليّ خشية وقوع عمليات على غرار التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأدت تلك العمليات لمقتل 11 مستوطناً وإصابة آخرين.

(المصدر: متابعات وطن)

اقرأ أيضاً: