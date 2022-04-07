شبيه “عدي”..لهذا السبب لم أقتل عدي صدام حسين

وطن – عبر النقيب السابق في جهاز حماية الأمن الخاص العراق، لطيف يحيى الصالحي، والمعروف بـ”شبيه عدي صدام حسين”، عن ندمه لأنه لم يطلق النار عليه ويخلص العراق من شروره، بحسب قوله.

“الصالحي” يلوم نفسه

وقال “الصالحي” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” لذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، إنه يلوم نفسه لعدم قتل عدي صدام حسين وتخليص العراق منه.

وأوضح أنه كان يحمل سلاحا طيلة تواجده برفقة عدي صدام حسين. لافتا إلى ان جبنه منعه من إطلاق النار عليه، مشيرا إلى أنه ربما لو فعل ذلك لقدم له صدام حسين كتاب شكر، بحسب زعمه.

وأشار ان ما منعه من قتل عدي صدام حسين، ليس تفكيره في الموت، وإنما هو تفكيره برؤية والدته واخته يتم اغتصابهما، بالإضافة لتعذيب والده.

تسجيلات تدين رغد صدام حسين

يشار إلى أن “الصالحي” قد شن هجوما عنيفا على رغد صدام حسين الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحديا إياها بكشف الكثير من الأسرار.

وقال في الحلقة السابقة من برنامج “الصندوق الأسود” إن كل من قام بتكذيب ما قاله سابقا رد عليه بما يريد. كاشفا أنه يمتلك تسجيلات بالصوت والصورة لمن أسماهم “جماعة عدي”، ومنهم رغد صدام حسين.

وأوضح “الصالحي” ان يمتلك تسجيلات لـ”رغد صدام حسين” خاصة بمشاريع تجارية. موضحا انه لا علافة له بها ولا يشرفه معرفتها.

وقال إن رغد صدام حسين لا قيمة لها في “السوق النسائي” لولا أنها ابنة “صدام”. موضحا بأنها ليست سياسية ولا بعثية، ولم يكن لها أي دور قيادي في العراق.

في حين حاول “الصالحي” إهانتها بالقول إنها لا تكن تفعل أي شيء سوى أنها “تصدع رؤوسهم”، من خلال مقابلات. لافتا أنها لم يكن ينقصها إلا أتدعي أن زوجها الراحل حسين كامل هو أحد الصحابة، وفقا لقوله.

من هو شبيه عدي صدام حسين؟

ولطيف يحيى لطيف الصالحي هو ضابط عسكري عراقي سابق في صنف القوات الخاصة، اتخذه عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي السابق شبيهاً له.

بينما ينتمي لطيف يحيى للقومية الكردية، نشأ وترعرع في بغداد، ودرس في نفس المدرسة الخاصة التي كان عدي يدرس فيها. حيث أجبره عُدي في أيلول عام 1987 أن يعمل شبيهاً له ويذهب بدلاً منه إلى الأماكن الخطرة.

وبحسب ما روى عن نفسه، فقد أجرى الأطباء عملية جراحية لفكه العلوي لكي يتطابق مع الفك المشوه لعُدي ولكي لا يستطيع أن ينطق حرف الراء.

وكان “الصالحي” بطل فيلم وثائقي أمريكي أذيع عام 2011. حيث وثق الفيلم الأمريكى الجديد “شبيه الشيطان” حياة عدى صدام حسين من خلال قصة شبيهه لطيف الصالحي، وكان قد سجل قصة حياته مع عدى في كتاب حمل اسم”The Devil’s Double” ونشر عام 1997. لكنه تصدر مبيعات الكتب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول2001.

(المصدر: تويتر – وطن)