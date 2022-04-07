الهدهد

شبيه “عدي”..لهذا السبب لم أقتل عدي صدام حسين

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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شبيه عدي watanserb.com
النقيب السابق في جهاز حماية الأمن الخاص العراق لطيف يحيى الصالحي

وطن – عبر النقيب السابق في جهاز حماية الأمن الخاص العراق، لطيف يحيى الصالحي، والمعروف بـ”شبيه عدي صدام حسين”، عن ندمه لأنه لم يطلق النار عليه ويخلص العراق من شروره، بحسب قوله.

“الصالحي” يلوم نفسه

وقال “الصالحي” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” لذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، إنه يلوم نفسه لعدم قتل عدي صدام حسين وتخليص العراق منه.

وأوضح أنه كان يحمل سلاحا طيلة تواجده برفقة عدي صدام حسين. لافتا إلى ان جبنه منعه من إطلاق النار عليه، مشيرا إلى أنه ربما لو فعل ذلك لقدم له صدام حسين كتاب شكر، بحسب زعمه.

وأشار ان ما منعه من قتل عدي صدام حسين، ليس تفكيره في الموت، وإنما هو تفكيره برؤية والدته واخته يتم اغتصابهما، بالإضافة لتعذيب والده.

تسجيلات تدين رغد صدام حسين

يشار إلى أن “الصالحي” قد شن هجوما عنيفا على رغد صدام حسين الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحديا إياها بكشف الكثير من الأسرار.

وقال في الحلقة السابقة من برنامج “الصندوق الأسود” إن كل من قام بتكذيب ما قاله سابقا رد عليه بما يريد. كاشفا أنه يمتلك تسجيلات بالصوت والصورة لمن أسماهم “جماعة عدي”، ومنهم رغد صدام حسين.

وأوضح “الصالحي” ان يمتلك تسجيلات لـ”رغد صدام حسين” خاصة بمشاريع تجارية. موضحا انه لا علافة له بها ولا يشرفه معرفتها.

وقال إن رغد صدام حسين لا قيمة لها في “السوق النسائي” لولا أنها ابنة “صدام”. موضحا بأنها ليست سياسية ولا بعثية، ولم يكن لها أي دور قيادي في العراق.

في حين حاول “الصالحي” إهانتها بالقول إنها لا تكن تفعل أي شيء سوى أنها “تصدع رؤوسهم”، من خلال مقابلات. لافتا أنها لم يكن ينقصها إلا أتدعي أن زوجها الراحل حسين كامل هو أحد الصحابة، وفقا لقوله.

من هو شبيه عدي صدام حسين؟

ولطيف يحيى لطيف الصالحي هو ضابط عسكري عراقي سابق في صنف القوات الخاصة، اتخذه عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي السابق شبيهاً له.

بينما ينتمي لطيف يحيى للقومية الكردية، نشأ وترعرع في بغداد، ودرس في نفس المدرسة الخاصة التي كان عدي يدرس فيها. حيث أجبره عُدي في أيلول عام 1987 أن يعمل شبيهاً له ويذهب بدلاً منه إلى الأماكن الخطرة.

وبحسب ما روى عن نفسه، فقد أجرى الأطباء عملية جراحية لفكه العلوي لكي يتطابق مع الفك المشوه لعُدي ولكي لا يستطيع أن ينطق حرف الراء.

وكان “الصالحي” بطل فيلم وثائقي أمريكي أذيع عام 2011. حيث وثق الفيلم الأمريكى الجديد “شبيه الشيطان” حياة عدى صدام حسين من خلال قصة شبيهه لطيف الصالحي، وكان قد سجل قصة حياته مع عدى في كتاب حمل اسم”The Devil’s Double” ونشر عام 1997. لكنه تصدر مبيعات الكتب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول2001.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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