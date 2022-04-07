سياسي يمني بارز: ابن سلمان اختطف أولاد الرئيس عبدربه منصور هادي

وطن– زعم الكاتب والسياسي اليمني البارز أنيس منصور، أن السلطات السعودية اختطفت أبناء الرئيس عبدربه منصور هادي ـ المقيم في المملكة ـ ليلة أمس، بهدف الضغط عليه للقبول بالمبادرة الخليجية والتنازل عن صلاحياته.

وقال أنيس منصور، في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر: “بحسب ما وصلني، فإن أولاد الرئيس عبدربه منصور هادي وهم جلال وناصر، إلى الآن مخفيين لا أحد يعلم أين هم.”

عاجل:السلطات السعودية اختطفت اولاد الرئيس عبدربه منصور منذ منتصف ليل امس وقد تكتمت اسرة الرئيس الساعات الماضية املاً باطلاق سراحهم ولكن قبل قليل كشفت مصادر من منزل الرئيس السابق عبدربه منصور هذه المعلومات محملين السعودية المسؤلية الكاملة عن حياتهم #المتغطي_بالسعوديه_عريان pic.twitter.com/jbEYHLxrld — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

وأوضح أنه منذ ليلة أمس وفي منتصف الليل منع أولاد الرئيس من لقائه في الجناح الذي يقيم فيه، ومنعتهم الحراسات السعودية الخاصة. وإلى الان لا يعرف أحد أين هم.

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وتابع أنيس منصور: “بحسب ما وصلنا هناك من أخذهم من داخل القصر إلى مكان مجهول.. لا يمكن التواصل معهم ولا يمكن معرفة مصيرهم”.

وزاد: “هذا ما قامت به السلطات السعودية أو بعد تدخل محمد بن سلمان في الأمر، بسبب تعنت هادي في بعض الأمور. والتي تم الضغط عليه فيها وقبل في النهاية.”

المجلس الرئاسي اليمني

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية.

ونص قرار نقل السلطة الذي نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، على إنشاء ” مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”، يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.

بينما قال الرئيس هادي في بيان نقل السلطة “بموجب هذا الإعلان أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه. بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويترأس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وعضوية محافظ مأرب، سلطان العرادة، وطارق محمد صالح. وقائد قوات ألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة، ومدير مكتبه عبدالله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي. ورئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، ومحافظ حضرموت، فرج البحسني.

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قطع الإنترنت عن قصر هادي

وكان أنيس منصور، قد كشف أيضا في وقت سابق بعض الكواليس التي سبقت إعلان تشكيل المجلس الرئاسي. وقال إنه تم قطع الانترنت على القصر الذي يقيم في الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد السياسي اليمني أيضا على أن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي ” كلها قرارات سعودية”. وأنه تم إرغامه على التوقيع عليها.

كما أوضح أن ما تم ليس إلا مجرد انتزاع لصلاحيات الرئيس لصالح أدوات الإمارات، بحسب قوله.

تعدي واضح على الشرعية اليمنية

وكان مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، قد كشف في وقت متأخر من ليل، الأربعاء، أن “هناك ضغوط شديدة تمارس على الرئيس عبدربه منصور هادي للقبول بمخطط يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ونقل جزء من صلاحيات لرئيس المجلس المقترح. وذلك ضمن المشاورات الجارية في الرياض”.

كما اعتبر أن ما “تنظمه أمانة مجلس التعاون من مشاورات الرياض تجاوز الحرص على توحيد صف اليمنيين باتجاه الحوثي، إلى الاستهداف المتعمد والمساس بشرعية اليمنيين المعترف بها دوليا. بل والتشكيك حتى في وجود وتدخل التحالف نفسه في اليمن الذي جاء بطلب من رئيس الدولة المعترف به دوليا”.

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المصدر: وطن + تويتر