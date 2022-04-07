دبابة أوكرانية تدمر قافلة روسية لوحدها في لحظات لا تصدق (شاهد)

وطن – أُظهر مقطع فيديو دبابة أوكرانية واحدة تطلق النار على قافلة من المدرعات الروسية، مما أدى إلى اشتعال الدخان فيها.

دبابة أوكرانية تواجه رتلا روسيا

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أظهر مقطع فيديو تم تسجيله بطائرة بدون طيار على بعد 50 ميلاً خارج كييف، حيث يمكن للدبابة الأوكرانية T-64 المخفية جيدًا تدمير المدرعة الروسية الأكثر حداثة BTR- 82A دون أن تصاب بنيران الرد.

تنطلق الدبابة الأوكرانية من فجوة ضيقة بين المنازل، فتضرب BTR-82A الروسية وتحولها إلى كرة نارية.

كما أظهر الفيديو دبابة روسية تقف خلف الدبابة المدمرة ثم تطلق النار فوق الحقول لكن يبدو أن الجنود لم يكونوا قد توصلوا إلى موقع T-64 لأنهم يتسعون.

ثم تظهر لقطات من طائرة بدون طيار أجزاء متفحمة لدبابة روسية مع جثث جنديين ملقاة على ظهورهما بجانبها.

وقالت الصحيفة، إن اللقطات يعتقد أنه تم تسجيلها في 31 مارس في نوفا باسان. وأن الدبابة الأوكرانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية كانت من كتيبة الإخوان دميترو كورتشينسكي، أو كتيبة براتستفو (الإخوان).

ومنذ ذلك الحين غادرت القوات الروسية المنطقة المحيطة بكييف وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستحتاج على الأرجح إلى إعادة الإمداد قبل شن هجوم كبير آخر.

جريمة “بوتشا”

يأتي ذلك بعد أن استعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة بوتشا التي مزقتها الحرب فقط لتكتشف أدلة مروعة على تعذيب وقتل المدنيين .

وزار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوتشا في أعقاب ذلك، وقال إن محادثات السلام مع روسيا يصعب تحملها.

وقال: “هذه جرائم حرب وسيعترف العالم بأنها إبادة جماعية. من الصعب للغاية التحدث عندما ترى ما فعلوه هنا”.

“زيلينسكي” يتهم موسكو بتجويع الأوكرانيين

وأضاف: “وكلما طال أمد الاتحاد الروسي في عملية التفاوض، كان الأمر أسوأ بالنسبة له ولهذه الحالة ولهذه الحرب”. موضحا: “نحن نعرف آلاف الأشخاص الذين قُتلوا وعُذّبوا بأطراف مقطوعة ونساء اغتصبن وقتلن أطفال”.

كما اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة تجويع الأمة المحاصرة من خلال إغلاق الموانئ وقال إنها تستخدم “الجوع كسلاح”.

وقالت أوكرانيا أن فلاديمير بوتين فقد 20 ألف جندي في غزو أوكرانيا، بعد اكتشاف المزيد من الجثث الروسية التي تُركت دون دفن.

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