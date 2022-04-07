بعد طرده .. مدرب الزمالك يحدد بديل محمود الونش في مواجهة المقاصة

وطن – حدد المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، بديل المدافع محمود الونش مدافع الفريق البيضاوي، بعد طرده من قبل الحكم، في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيريرا وبديل محمود حمدي الونش

وذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن البرتغالي فيريرا مدرب فريق الزمالك المصري، قد حدد بديل محمود حمدي الونش الذي تعرض لعقوبة الطرد بالورقة الحمراء، في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة الماضية. أمام منافسه بيراميدز في الدوري المصري.

وبينت تلك التقارير، بأن بديل محمود الونش مدافع فريق الزمالك، سيكون حسام عبد المجيد في تشكيلة فريق الزمالك خلال المواجهة القادمة أمام مصر المقاصة في منافسات الدوري الممتاز.

كما وانضم محمود الونش إلى صفوف نادي الزمالك في موسم عام 2014، قادماً من صفوف نادي طلائع الجيش. حيث فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق البيضاوي منذ قدومه.

اقرأ أيضاً:

الزمالك والفوز الثمين على بيراميدز

وحقق فريق الزمالك الفوز الثمين على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في مباراة شهدت القوية والإثارة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري.

وسجل ثلاثية أهداف الزمالك كلاً من اللاعبين، أشرف بن شرقي، عمر السعيد، إمام عاشور، كما وأحرز هدفي الفريق المنافس بيراميدز علي جبر وفاجري لاكاي.

كما ويستعد فريق الزمالك “البيضاوي” لمواجهة قوية أمام منافسه مصر المقاصة، في افتتاح الأسبوع ال14 من الدوري المصري للدرجة الممتازة.

ويحتل فريق الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، خلف غريمه الأزلي الأهلي المتصدر لقائمة الترتيب برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

اقرأ أيضاً: