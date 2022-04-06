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“من شارع الهرم إلى” .. مشهد جديد يحرض على الرجال يفجر غضب الكويتيين (فيديو)

"بث أفكار نسوية خبيثة بامتياز"

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
مسلسل من شارع الهرم إلى watanserb.com
مشهد من مسلسل من شارع الهرم إلى

وطن – يبدو أن الجدل الذي أثاره مسلسل “من شارع الهرم إلى” الكويتي، لم يتوقف على الترويج للتعري والشذوذ بل ذهب أيضا لتحريض النساء على الرجال وبث أفكار نسوية خبيثة بامتياز.

“من شارع الهرم إلى”

وظهر ذلك جليا في مشهد جديد بالمسلسل تظهر فيه ممثلة وهي تخاطب أخرى عن “حقوق النساء المهضومة في المجتمع”.

وعندما رأتها تقرأ كتاب “تطوير الذات” استنكرت الأمر وسحبته منها قائلة:”لما يبقى عندك ذات في الأساس نبقى نطورها”.

لتستكمل حديثها بمزاعم عن ظلم كبير تتعرض له المرأة الكويتية، وخضوعها للرجل في كل شيء مستشهدة بقوانين الولاية.

وظهر حديث هذه الفنانة بالمشهد في شكل تحريض واضح للنساء ضد الرجال، ما قد يتسبب في تفكك الأسر المستقرة وبث أفكار النسوية الخبيثة بأسلوب “دس السم في العسل”.

ونال هذا المقطع تحديدا انتقادات واسعة من قبل الكويتيين، حتى بعض النساء استنكروا بث مثل هذه الأفكار الخبيثة التي تهدم المجتمع والكيان الأسري.

“مسلسلاتنا هابطة”

وفي هذا السياق كتب ناصر الصميدي:”مسلسلاتنا هابطة ومنحطة وسافلة.”

فيما كتب آخر:”والله مشكلة كل واحد عنده عقدة او تروما يطلعها بالتلفزيون والا بالسوشال ميديا ويعممها على مجتمع كامل.”

من جانبها قالت بشاير العدواني:”الحمدلله والشكر على نعمة العقل، مادري من وين يطلعون لنا هالنمونه !! الحمدلله ما اتابع مسلسلات اخر مسلسل شفته الشريب بزة.”

وغرد سعد العونان:”زرع الفتنة والاختلاف بين الرجل والمرأة وتفريق المجتمع بأفكار هدامة لا تمت للعادات ولا الشريعة بصلة، الهدف منها هدم المجتمع وتشتته وهدم كل ثقافة حسنة وقيمة في مجتمعاتنا المسلمة.”

وكتب ناشط باسم “بن شعبان” مستنكرا هذا المشهد:”يدسون السم بالعسل بأسلوب يخلي الواحد يتقبله. فكر خبيث مع الأسف والكثير يتبعه اتباع أعمى.”

وأضاف موضحا:”طبيعت البني ادم ثوري عشان جذي تشوفه يحب الغير مألوف ويقاتل عشانه. حتى لو مو مقتنع اهم شي يتوافق مع بني جنسه او مرات يكون عناد بس من غيز سبب او هدف . هذا وااااقع”.

(المصدر: متابعات وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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