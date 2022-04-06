“من شارع الهرم إلى” .. مشهد جديد يحرض على الرجال يفجر غضب الكويتيين (فيديو)

وطن – يبدو أن الجدل الذي أثاره مسلسل “من شارع الهرم إلى” الكويتي، لم يتوقف على الترويج للتعري والشذوذ بل ذهب أيضا لتحريض النساء على الرجال وبث أفكار نسوية خبيثة بامتياز.

“من شارع الهرم إلى”

وظهر ذلك جليا في مشهد جديد بالمسلسل تظهر فيه ممثلة وهي تخاطب أخرى عن “حقوق النساء المهضومة في المجتمع”.

فيديو / مشهد «نسوي» في أحد المسلسلات الكويتية يثير جدلاً مواقع التواصل الإجتماعي. pic.twitter.com/aNvFJWydVg — المجلس (@Almajlliss) April 6, 2022

وعندما رأتها تقرأ كتاب “تطوير الذات” استنكرت الأمر وسحبته منها قائلة:”لما يبقى عندك ذات في الأساس نبقى نطورها”.

لتستكمل حديثها بمزاعم عن ظلم كبير تتعرض له المرأة الكويتية، وخضوعها للرجل في كل شيء مستشهدة بقوانين الولاية.

وظهر حديث هذه الفنانة بالمشهد في شكل تحريض واضح للنساء ضد الرجال، ما قد يتسبب في تفكك الأسر المستقرة وبث أفكار النسوية الخبيثة بأسلوب “دس السم في العسل”.

ونال هذا المقطع تحديدا انتقادات واسعة من قبل الكويتيين، حتى بعض النساء استنكروا بث مثل هذه الأفكار الخبيثة التي تهدم المجتمع والكيان الأسري.

“مسلسلاتنا هابطة”

وفي هذا السياق كتب ناصر الصميدي:”مسلسلاتنا هابطة ومنحطة وسافلة.”

فيما كتب آخر:”والله مشكلة كل واحد عنده عقدة او تروما يطلعها بالتلفزيون والا بالسوشال ميديا ويعممها على مجتمع كامل.”

من جانبها قالت بشاير العدواني:”الحمدلله والشكر على نعمة العقل، مادري من وين يطلعون لنا هالنمونه !! الحمدلله ما اتابع مسلسلات اخر مسلسل شفته الشريب بزة.”

الحمدلله والشكر على نعمة العقل😱 مادري من وين يطلعون لنا هالنمونه !! الحمدلله ما اتابع مسلسلات اخر مسلسل شفته الشريب بزة — أ / بشاير العدواني (@bshayeraladwani) April 6, 2022

وغرد سعد العونان:”زرع الفتنة والاختلاف بين الرجل والمرأة وتفريق المجتمع بأفكار هدامة لا تمت للعادات ولا الشريعة بصلة، الهدف منها هدم المجتمع وتشتته وهدم كل ثقافة حسنة وقيمة في مجتمعاتنا المسلمة.”

وكتب ناشط باسم “بن شعبان” مستنكرا هذا المشهد:”يدسون السم بالعسل بأسلوب يخلي الواحد يتقبله. فكر خبيث مع الأسف والكثير يتبعه اتباع أعمى.”

يدسون السم بالعسل . باسلوب يخلي الواحد يتقبله . فكر خبيث مع الاسف والكثير يتبعه اتباع اعمى . طبيعت البني ادم ثوري عشان جذي تشوفه يحب الغير مألوف ويقاتل عشانه حتى لو مو مقتنع اهم شي يتوافق مع بني جنسه او مرات يكون عناد بس من غيز سبب او هدف . هذا وااااقع — بن شبعآن  (@alhashmee1) April 6, 2022

وأضاف موضحا:”طبيعت البني ادم ثوري عشان جذي تشوفه يحب الغير مألوف ويقاتل عشانه. حتى لو مو مقتنع اهم شي يتوافق مع بني جنسه او مرات يكون عناد بس من غيز سبب او هدف . هذا وااااقع”.

(المصدر: متابعات وطن)

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