رياضة

مبابي يعيش الأجواء الرمضانية مع زميله أشرف حكيمي (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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وطن – نشر النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، لزميله كيليان مبابي وهو يعيش أجواء شهر رمضان المبارك بالشاي المغربي.

مبابي وحكيمي وأجواء رمضان

وشارك أشرف حكيمي مع زميله كيليان مبابي، مقطع فيديو للأخير عبر حسابه على منصة “الانستغرام”. وهو يقوم بصب الشاي المغربي معلقاً عليه: ” أجواء رمضان”.

كما وتسود علاقة صداقة مقربة بين المغربي أشرف حكيمي. مع مبابي، غير علاقة الزمالة معاً في نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي” منذ قدومه الصيف الماضي.

كما ويقدم المغربي حكيمي مع الفريق الباريسي، الذي سرعان ما انسجم معه وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق كلاعب ظهير أيمن بالإضافة إلى المستوى الرائع. الذي قدمه مع منتخب أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2022.

حكيمي مع منتخب المغرب

كما ونجح أشرف حكيمي في قيادة منتخب المغرب برفقة زملائه بالتأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخ مسيرته. بعد تمكنه من إقصاء الكونغو الديمقراطية. في نهائي تصفيات الملحق الأفريقي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

ووقع منتخب المغرب ” أسود الأطلس” في قرعة مونديال كأس العالم قطر 2022، في المجموعة السادسة برفقة الوصيف كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وفي سياق آخر، ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية، بأن كيليان مبابي يقترب من الاقناع بفكرة البقاء داخل صفوف فريق باريس سان جيرمان، بعد تقدم المفاوضات في الآونة الأخيرة بين كلا الجانبين.

وبينت الإذاعة الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان مبابي يفكر في تجديد عقد مع الفريق الباريسي لمدة موسم أو موسمين إضافيين. وهو ما يقطع الطريق. أمام رغبة نادي ريال مدريد الشديدة في التعاقد مع اللاعب.

كما ويحتل مبابي وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم. برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن مواطنه ذو الأصول التونسية وسام بن يدر نجم فريق موناكو المتصدر برصيد 18 هدفاً.

وينفرد فريق باريس سان جيرمان بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68، كما وبفارق عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا. الذي جاء في المركز الثاني برصيد 56 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مونت كارلو + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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