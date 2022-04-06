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لوهانسك .. امرأة أوكرانية دُفنت بالكامل تخرج حيّة من تحت الأنقاض! (شاهد)

في غارة جوية قتلت مدنيين وتسببت بإصابات

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
انقاذ امرأة أوكرانية مدفونة تحت الأنقاض في لوهانسك watanserb.com
انقاذ امرأة أوكرانية من تحت الأنقاض

وطن – وثقت خدمات الطوارئ في بلدة “روبيزني” في لوهانسك والتي تعرضت للقصف الروسي، اللحظة المأساوية التي اكتشفوا فيها امرأة أوكرانية مدفونة تحت الأنقاض ومغطاة بالرماد.

تم إنقاذ المرأة في بلدة روبيجني بمنطقة لوهانسك (الصورة: رويترز)
تم إنقاذ المرأة في بلدة روبيجني بمنطقة لوهانسك (الصورة: رويترز)

انقاذ أوكرانية مدفونة تحت الأنقاض

وبحسب “ديلي ستار” قال الحاكم المحلي “سيرجي جيداي”، إن الغارة الجوية المدمرة قتلت مدنيين وتسببت بإصابات أخرى.

وتُظهر الصور الآثار المروعة التي خلفها قصف الجيش الروسي لروبيجن بينما يواصل هجومه في شرق أوكرانيا.

ونجح رجال الإنقاذ في تحرير الضحية من تحت أكوام من الأخشاب والصخور المحطمة بعد ظهر، الثلاثاء، قبل أن تنقلها سيارة إسعاف ليتم فحصها في المستشفى.

وكانت القذائف والصواريخ تتساقط على مدينة “سيفيرودونتسك” الصناعية القريبة. بينما يتراجع بوتين من أقصى الغرب في أوكرانيا بعد الهزائم المذلة ويركز على دونباس.

وتم العثور على المزيد من جثث القوات الروسية التي تُركت لتتعفن في المعركة في شرق أوكرانيا. حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألفًا ربما لقوا حتفهم.

وتأتي الأخبار عن المزيد من الخسائر الروسية بعد ساعات قليلة من التحقق من صحة الادعاءات، بأن الجنود الروس حفروا خنادق داخل منطقة استبعاد تشيرنوبيل الملوثة بفضل لقطات جديدة بطائرة بدون طيار.

الشرب من البرك المليئة بالضفادع النافقة!

ومن بين القصص الصادمة الأخرى الصادرة عن الجيش الروسي، هي عدم استعداد الجنود للغزو الوحشي لأوكرانيا، لدرجة أن البعض لجأ إلى الشرب من البرك المليئة بالضفادع النافقة.

ومنذ العمل العدواني اللافت لبوتين في غزو أوكرانيا، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ بالنسبة لقواته الغازية.

ووفقًا للمجندين الروس على خط المواجهة، فقد تم تسليم العديد منهم بنادق من القرن التاسع عشر.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوتين بمحاولة تجويع أوكرانيا وإجبارها على الاستسلام بعد توقف هجومه العسكري الأولي.

وأطلقت القوات الروسية خطط غزوها في أواخر فبراير وقد أعاقتها القوات الأوكرانية، مما أدى إلى تغيير الكرملين لتكتيكاته.

وقال زيلينسكي في اجتماع خاص في البرلمان الأيرلندي: “هذه الليلة تعرضت أراضينا مرة أخرى للقصف بالصواريخ الروسية. إنها تدمر أشياء توفر سبل العيش للناس”.

وتابع:”كما أغلقوا جميع موانئنا البحرية. بالإضافة إلى السفن التي كانت تحمل بالفعل شحنات زراعية للتصدي”ر.

وتساءل الرئيس الأوكراني:”لماذا يفعلون هذا؟ لأن الجوع بالنسبة لهم هو سلاح ضدنا نحن الناس العاديين كأداة للهيمنة.”

المصدر
dailystar
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 أبريل، 2022آخر تحديث: 6 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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