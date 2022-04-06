دوري أبطال أوروبا 2022: ليفربول ومانشستر سيتي يحققان الفوز على بنفيكا وأتلتيكو مدريد

وطن – حقق فريق ليفربول الفوز السهل خارج دياره على منافسه بنفيكا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على عكس مانشستر سيتي الذي فاز بشق الأنفس على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

ثلاثية ليفربول الثمينة في شباك بنفيكا

وأحرز ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء داخل مرمى بنفيكا البرتغالي في الدقيقة ال17 عن طريق إبراهيما كوناتي، كما وعزز الريدز التقدم في النتيجة بهدف ثاني من توقيع ساديو ماني في الدقيقة ال34.

وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال87 عن طريق لويس دياز، بينما سجل فريق بنفيكا البرتغالي الهدف الوحيد في الدقيقة ال49 عن طريق داروين نونيز. لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما وشهدت المباراة تفوق ليفربول على منافسه المستضيف بنفيكا على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%.

بينما وصلت عدد تسديدات بنفيكا البرتغالي إلى 9 تسديدات طيلة مجريات المباراة، كما كانت نسبة استحواذه على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 34%.

هدف لويس دياز انهاء عظييممم🇨🇴 نابي كيتا اسيست عااالمي ❤️❤️ pic.twitter.com/FhtsKjA1z0 — سّلطان (@sllitn) April 5, 2022

مانشستر سيتي والفوز النظيف على أتلتيكو مدريد

ونجح فريق مانشستر سيتي “السماوي” الفوز النظيف بهدف دون رد على منافسه أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وسجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين المخضرم. هدف الفوز في الدقيقة ال70، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد “البلانكوس” بهدف وحيد.

وكان فريق مانشستر سيتي الأكثر استحواذاً وتسديداً في المباراة. أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 71%.

يشار إلى أن مواجهات إياب دور الربع النهائي الحاسمة. للتأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في ال13 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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