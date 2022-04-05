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“من شارع الهرم إلى”.. كويتيون يطالبون بوقف المسلسل فوراً بعد مشهد يدعو للانحطاط والتعري!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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"من شارع الهرم إلى".. كويتيون يطالبون بوقف المسلسل فوراً بعد هذا المشهد الذي يدعو للانحطاط والرذيلة! watanserb.com
تدور أحداث المسلسل حول أسرة الدكتورة عبلة التي تجسد شخصيتها هدى حسين

وطن – لا يزال مسلسل “من شارع الهرم إلى”، يتصدر حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاهده المثيرة للجدل، والتي كان آخرها دعوة إلى الانحطاط والتعري بحسب تعبير المتابعين.

يريد أن ترتدي زوجته مايوه أمام أصدقائه!

وفي المشهد، يُجسد الفنان أحمد إيراج، دور طبيب تجميل، ويقضي وقتاً مع زوجته على البحر.

وحين يراها ترتدي ملابس سباحة محتشمة، يستنكر الأمر ويطلب منها أن ترتدي مايوه قائلاً لها إنه يريد أن يرى أصدقائه نتائج عمله على جسدها من شد ونحت.

 

وتظهر الزوجة متفاجئة وتسأله كيف يرضى أن يراها أصدقائه بالمايوه، فيجيب: “سويلي دعاية، لو دريت إنك ما بتلبسي بكيني لا كان سويت لك شد ولا نحت”.

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رذيلة وانحطاط

ومن ضمن المستنكرين للمشهد، النائب حمدان العازمي الذي كتب في تغريدة عبر “تويتر”: “تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف”.

وتابع: “نؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل”.

“مو كويتي”

واقترح رجل الأعمال الكويتي طلال الغانم، أمراً غريباً وكتب: “بعد مشاهداتي لكم لقطة من ما يسمى (المسلسلات الكويتية) و الاسفاف في البعض منها. اقترح ان تشترط وزارة الاعلام وضع جنسية كل ممثل او ممثلة بجانب اسمهم حتى يعرف المشاهد الخليجي ان المسلسل (مو كويتي)”.

وكتب المحاضر و المستشار الأسري الكويتي، فهد الرفاعي: “قد يبرر البعض بأن بعض أحداث وأدوار هذا المسلسل تحاول معالجة خلل قد يكون موجود”.

وزاد: “ألا أن ينبغي عدم عرض هذا المسلسل والأمر بوقفه عاجلاً حتى لا يتلوث مجتمعنا المحافظ وأن نحافظ على سلامة سلوك مراهقينا وأطفالنا ، لأنهم لا يميزون بين التوعية والفكر المعروض أمامهم!!”.

ترويج للدياثة

وعلق الناشط أحمد الميموني على المشهد: “خلصو من الترويج للشذوذ وبلشو للترويج للدياثة”.

وعقب الإعلامي الحقوقي، عبدالعزيز اليحيى على مشهد القتل الذي أثار الجدل قبل يومين: “البعض يتأثر بالمسلسلات للأسف. كان في مطالبات لإلغاء مسلسل من شارع الهرم إلى. شاهدت مشهد زوج يقتل زوجته ويطلق الرصاص على عشيقها بدافع الشرف. كذلك مشهد المتهم راح يطلع بكفالة لان قتل شرف”.

وأضاف: “ياريت الغوه! ماكو احد يطلع بكفالة بجريمة قتل خانتك تبلغ ماتقتل احنا نتعب بالتوعية ومشهد يخرب!”.

من شارع الهرم إلى

وتدور أحداث مسلسل “من شارع الهرم إلى”، حول أسرة الدكتورة عبلة التي تجسد شخصيتها الفنانة الكويتية هدى حسين.

ويناقش العمل ما يدور داخل الأسرة المكونة من أبناءها الأطباء، وتباين طباعهم وتفاصيل حياتهم.

وتبدأ القصة بدخول راقصة إلى هذا المنزل محاولة فرض قوانينها وسيطرتها على الأسرة، لتتوالى الأحداث في طابع اجتماعي متطرقاً لقضايا اجتماعية مثل الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف، والرجل الديوث.

ويعرض العمل على محطة ”MBC1″، ومنصة شاهد.

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المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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