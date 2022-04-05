“من شارع الهرم إلى”.. كويتيون يطالبون بوقف المسلسل فوراً بعد مشهد يدعو للانحطاط والتعري!

وطن – لا يزال مسلسل “من شارع الهرم إلى”، يتصدر حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاهده المثيرة للجدل، والتي كان آخرها دعوة إلى الانحطاط والتعري بحسب تعبير المتابعين.

يريد أن ترتدي زوجته مايوه أمام أصدقائه!

وفي المشهد، يُجسد الفنان أحمد إيراج، دور طبيب تجميل، ويقضي وقتاً مع زوجته على البحر.

وحين يراها ترتدي ملابس سباحة محتشمة، يستنكر الأمر ويطلب منها أن ترتدي مايوه قائلاً لها إنه يريد أن يرى أصدقائه نتائج عمله على جسدها من شد ونحت.

وتظهر الزوجة متفاجئة وتسأله كيف يرضى أن يراها أصدقائه بالمايوه، فيجيب: “سويلي دعاية، لو دريت إنك ما بتلبسي بكيني لا كان سويت لك شد ولا نحت”.

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رذيلة وانحطاط

ومن ضمن المستنكرين للمشهد، النائب حمدان العازمي الذي كتب في تغريدة عبر “تويتر”: “تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف”.

وتابع: “نؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل”.

حمدان العازمي : تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف .. ونؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بايقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل — إعلامية النائب حمدان سالم العازمي (@hamdan__alazmi) April 5, 2022

“مو كويتي”

واقترح رجل الأعمال الكويتي طلال الغانم، أمراً غريباً وكتب: “بعد مشاهداتي لكم لقطة من ما يسمى (المسلسلات الكويتية) و الاسفاف في البعض منها. اقترح ان تشترط وزارة الاعلام وضع جنسية كل ممثل او ممثلة بجانب اسمهم حتى يعرف المشاهد الخليجي ان المسلسل (مو كويتي)”.

بعد مشاهداتي لكم لقطة من ما يسمى (المسلسلات الكويتية) و الاسفاف في البعض منها، اقترح ان تشترط وزارة الاعلام وضع جنسية كل ممثل او ممثلة بجانب اسمهم حتى يعرف المشاهد الخليجي ان المسلسل (مو كويتي) — طلال فهد ثنيان الغانم (@talghanim) April 5, 2022

وكتب المحاضر و المستشار الأسري الكويتي، فهد الرفاعي: “قد يبرر البعض بأن بعض أحداث وأدوار هذا المسلسل تحاول معالجة خلل قد يكون موجود”.

وزاد: “ألا أن ينبغي عدم عرض هذا المسلسل والأمر بوقفه عاجلاً حتى لا يتلوث مجتمعنا المحافظ وأن نحافظ على سلامة سلوك مراهقينا وأطفالنا ، لأنهم لا يميزون بين التوعية والفكر المعروض أمامهم!!”.

قد يبرر البعض بأن بعض أحداث وأدوار هذا المسلسل تحاول معالجة خلل قد يكون موجود .. ألا أن ينبغي عدم عرض هذا المسلسل والأمر بوقفه عاجلاً حتى لا يتلوث مجتمعنا المحافظ وأن نحافظ على سلامة سلوك مراهقينا وأطفالنا ، لأنهم لا يميزون بين التوعية والفكر المعروض أمامهم!! #من_شارع_الهرم_إلى pic.twitter.com/YUtNJlHXiU — ﮼فَهدٰ ﮼الرِفٰاعِيٰ (@drrfahad2) April 5, 2022

ترويج للدياثة

وعلق الناشط أحمد الميموني على المشهد: “خلصو من الترويج للشذوذ وبلشو للترويج للدياثة”.

خلصو من الترويج للشذوذ وبلشو للترويج للدياثه. pic.twitter.com/ZlVZyNTk0V — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) April 5, 2022

وعقب الإعلامي الحقوقي، عبدالعزيز اليحيى على مشهد القتل الذي أثار الجدل قبل يومين: “البعض يتأثر بالمسلسلات للأسف. كان في مطالبات لإلغاء مسلسل من شارع الهرم إلى. شاهدت مشهد زوج يقتل زوجته ويطلق الرصاص على عشيقها بدافع الشرف. كذلك مشهد المتهم راح يطلع بكفالة لان قتل شرف”.

وأضاف: “ياريت الغوه! ماكو احد يطلع بكفالة بجريمة قتل خانتك تبلغ ماتقتل احنا نتعب بالتوعية ومشهد يخرب!”.

البعض يتأثر بالمسلسلات للأسف كان في مطالبات لإلغاء مسلسل من شارع الهرم إلى،شاهدت مشهد زوج يقتل زوجته ويطلق الرصاص على عشيقها بدافع الشرف،كذلك مشهد المتهم راح يطلع بكفالة لان قتل شرف،ياريت الغوه! ماكو احد يطلع بكفالة بجريمة قتل خانتك تبلغ ماتقتل احنا نتعب بالتوعية ومشهد يخرب! pic.twitter.com/uSufkUK9YX — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) April 5, 2022

من شارع الهرم إلى

وتدور أحداث مسلسل “من شارع الهرم إلى”، حول أسرة الدكتورة عبلة التي تجسد شخصيتها الفنانة الكويتية هدى حسين.

ويناقش العمل ما يدور داخل الأسرة المكونة من أبناءها الأطباء، وتباين طباعهم وتفاصيل حياتهم.

وتبدأ القصة بدخول راقصة إلى هذا المنزل محاولة فرض قوانينها وسيطرتها على الأسرة، لتتوالى الأحداث في طابع اجتماعي متطرقاً لقضايا اجتماعية مثل الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف، والرجل الديوث.

ويعرض العمل على محطة ”MBC1″، ومنصة شاهد.

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المصدر: (رصد ومتابعة وطن)