فاندام تقاضى مبلغاً خيالياً من تركي آل الشيخ مقابل مشاركته في “رامز موفي ستار”

وطن – بعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج مقالب الفنان رامز جلال بعنوان “رامز موفي ستار”، كشفت مصادر خاصة، عن أجر النجم العالمي فاندام والذي يستعين به رامز للإيقاع بضحايا المقالب .

وبحسب المعلومات، فإنّ المفاوضات بدأت بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وقنوات MBC من جهة، والوكالة الممثلة للنجم فاندام، من جهة أخرى وسافر المستشار ترك آل الشيخ (رئيس الهيئة) مع رامز جلال، وتم عرض الأمر على فاندام، الذي رحب بالفكرة، خاصة أنه لا يعمل منذ فترة، ويعلم كم محبيه في الوطن العربي.

أجر فاندام في رامز موفي ستار

وأشارت المصادر، إلى أن الوكالة طلبت مبلغ 300 الف دولار يوميا، وكان الإتفاق على 10 أيام تصوير.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 الف دولار لليوم، والا يتخطى العمل 10 أيام، والا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل.

واستغرق التصوير 13 يوم، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فاندام التي حسمت الأمر.

وبحسبة بسيطة، يكون فاندام قد حصل على 2 مليون و 790 الف دولار.

في حين حصل رامز على 3 ملايين ونصف المليون دولار.

بينما بلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً.

كما تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض، تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ولي العهد السعودي.

وكانت الفنانة صابرين هي أولى ضحايا رامز جلال لهذا الموسم. بينما كانت الفنانة ياسمين صبري ضحية الحلقة الثانية لرامز جلال وفاندام.

في حين وقع مطرب المهرجانات المعروف حمو بيكا، ضحية الحلقة الثالثة من البرنامج .

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