غيابات ريال مدريد عن القمة المنتظرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وطن – أزل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي الستار عن تشكيلة وغيابات ريال مدريد، عن مواجهة منافسه تشيلسي مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

غيابات تشكيلة ريال مدريد

وأعلن مدرب ريال مدريد أنشيلوتي عن قائمة الفريق الملكي المشاركة في المباراة أمام تشيلسي “البلوز” في منافسات دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن تشكيلة ريال مدريد الثلاثي، البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني إيسكو. والصربي لوكا يوفيتش.

وجاءت تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام مواجهة منافسه تشيلسي، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، توني فويدياس ريبيرا.

دفاع الفريق: داني كارفخال، ميليتاو، ناتشو، دافيد ألابا، مارسيلو، ميندي، خيسوس فاييخو.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، لوكا مودريتش، كامافينغا، فاسكيز، سيبايوس.

هجوم التشكيلة: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريغو.

تاريخ مواجهات تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتعد المواجهة الثانية على التوالي التي سيلتقي فيها ريال مدريد أمام منافسه تشيلسي، في منافسات البطولة الأوروبية القارية.

فقد تعرض الفريق الملكي للإقصاء من قبل حامل لقب النسخة الماضية تشيلسي “البلوز”، الموسم الماضي من دور النصف النهائي من البطولة القارية بنتيجة 3-1.

كما ويعد فريق تشيلسي ” البلوز” من أكثر النوادي الإنجليزي التي واجهت ريال مدريد “الملكي”، في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا.

فقد تقابل في ست مواجهات سابقة بين كلا الفريقين، حقق فيها تشيلسي فوزا وحيدا. بينما تلقى الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين فقط.

ولم يذق ريال مدريد طعم الانتصار في آخر خمس مباريات أمام الفريق الإنجليزية خارج دياره منذ موسم عام 2014-2015، فقد تعرض للخسارة في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين.

ويستضيف فريق تشيلسي ” البلوز” نظيره الضيف ريال مدريد “الميرينغي” على أرض ملعب ” ستامفورد بريدج” في العاصمة البريطانية لندن، في دور ذهاب ربع نهائي منافسات أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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