طباخ ملكي يكشف عن فاكهة الأميرة ديانا المفضلة

وطن– قال الطباخ السابق في القصر الرئاسي البريطاني، الشيف دارين ماكغرادي، الذي عمل لصالح الملكة إليزابيث الثانية وأسرتها بين العامين 1982 و1993، إن الأميرة الراحلة ديانا كانت تأكل كمية كبيرة من فاكهة الليتشي المفضلة لديها.

وأحيانا ما يكشف الطباخ ماكغرادي، عن حكايات حول العمل في المطبخ الملكي مع الأميرة ديانا في قناته الخاصة على منصة يوتيوب.

فاكهة الليتشي

وبحسب صحيفة إكسبرس البريطانية، غالبا ما يتحدث دارين في الفيديوهات التي ينشرها حول ما كانت الأميرة تحب أكله عندما يتعلق الأمر بالطعام. حيث قال إنها كانت تأكل وعاءً كاملاً من فاكهة الليتشي عندما كان الأميران وليام وهاري طفلين.

ويذكر دارين، الذي عمل في القصر الملكي لمدة 11 عاما، أن ديانا كانت تحب الاستمتاع بتناول وعاء من هذه الفاكهة.

قد يهمك أيضاً:

وقال في هذا السياق: “كانت تحب أكل فاكهة الليتشي، كانت تأكل منها وعاءً كاملاً.”

فوائد فاكهة الليتشي

تحتوي الليتشي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الصحية، مثل البوتاسيوم والنحاس وفيتامين ج والإبيكاتشين والروتين. وهي عناصر تساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان والسكري.

وهذا ما يجعل الليتشي خيارا ممتاز يمكن إضافته لنظام غذائي صحي.

كما كشف دارين، أن الأميرة ديانا كانت “طاهية غير ماهرة”. وقد اتصلت ذات مرة بفريق إطفاء قصر كينسينجتون بعد شم الغاز أثناء محاولتها صنع المعكرونة.

قد يهمك أيضاً:

الأطعمة المفضلة لدى ديانا

كما قال دارين أيضًا أنها كانت تحب الفليفلة الحلوة والباذنجان المحشو وكانت تحب الخبز والزبدة البودنج.

وقد يعتقد المعجبون الملكيون أن ديانا كانت نباتية. لكن دارين يقول إنها استمتعت بتناول باللحوم ومع ذلك، تفضل الدجاج و الأسماك على اللحوم الحمراء.

ووفقًا لدارين، كان أحد أطباقها المفضلة “Egg Suzette”. وهو عبارة عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ ذابلة في قاعها، وبيضة مسلوقة في الأعلى ثم القليل من صلصة هولانديز.

عندما يتعلق الأمر بأولادها، يبدو أن الأميرة ديانا كانت تستنكف من النظام الغذائي المتبع في القصر. إذ غالبًا ما كانت تعارض أوامر المربية وتتركهم يأكلون البيتزا.

اقرأ أيضاً: