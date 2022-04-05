شبيه عدي صدام حسين يتحدى “رغد” ويكشف المستور (فيديو)

وطن – شن لطيف يحيى الصالحي، النقيب السابق في جهاز الأمن الخاص العراقي والمعروف بـ”شبيه عدي صدام حسين”، هجوما عنيفا على رغد صدام حسين الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحديا إياها بكشف الكثير من الأسرار.

شبيه عدي صدام حسين يهاجم رغد

وقال لطيف يحيى الصالحي خلال مشاركته في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس الكويتية، إن كل من قام بتكذيب ما قاله سابقا رد عليه بما يريد، كاشفا أنه يمتلك تسجيلات بالصوت والصورة لمن أسماهم “جماعة عدي”، ومنهم رغد صدام حسين.

وأوضح “الصالحي” ان يمتلك تسجيلات لـ”رغد صدام حسين” خاصة بمشاريع تجارية، موضحا انه لا علافة له بها ولا يشرفه معرفتها.

وقال إن رغد صدام حسين لا قيمة لها في “السوق النسائي” لولا أنها ابنة “صدام”، موضحا بأنها ليست سياسية ولا بعثية، ولم يكن لها أي دور قيادي في العراق.

وحاول “الصالحي” إهانتها بالقول إنها لا تكن تفعل أي شيء سوى أنها “تصدع رؤوسهم”، من خلال مقابلات. لافتا أنها لم يكن ينقصها إلا أتدعي أن زوجها الراحل حسين كامل هو أحد الصحابة، وفقا لقوله.

أساليب التعذيب في عهد صدام حسين

يشار إلى أن “الصالحي” كان قد كشف في حلقة سابقة، عن أنواع التعذيب في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وزعم أن أساليب التعذيب تنوعت بين إدخال زجاجة خمر في دبر المعتقل، وإجلاس الأشخاص على مدفأة غاز. بالإضافة للكي بالنار وثقب اليدين والقدمين بالمثقاب الكهربائي.

وأضاف أن أساليب التعذيب تضمنت تكسير عظام الانف والفك ونزع الأظافر وبتر الأيدي والأقدام. مدعيا أنها شملت أيضا نفخ الدبر بالمنفاخ والسجن في بئر مملوء بالأوساخ لأيام.

كما زعم أن هذه الأساليب شملت خلع الأسنان وإلقاء الجثث بين المساجين ورش المواد الحمضية على الأجساد وكذلك إدخال الكلاب الشرسة على المسجون.

وأشار إلى أساليب التعذيب تضمنت أيضا صب الزيت المغلي على الأجساد ورش العيون بالمبيد الحشري. وأخيرا تعليق النساء من الشعر وإجبار الأزواج والأطفال على مشاهدتهن، مؤكدا أنه رأى كل ذلك بعينيه.

(المصدر: تويتر – وطن)