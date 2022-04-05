“جليب الشيوخ موبوءة”.. سقوط شبكة دعارة تعمل في الكويت برمضان! (شاهد)

وطن – رغم دخول شهر رمضان الفضيل، ضبطت وزارة الداخلية في الكويت شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وأفريقية، بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.

شبكة دعارة وسمسرة في جليب الشيوخ

وقالت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على تويتر: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

الإعلام الأمني:

ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم pic.twitter.com/lrZr0Uzy9W — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل حول تفكيك شبكة دعارة في الكويت وإن كان المقبوض عليهم من مخالفي الإقامة أم لا.

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وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة.

الإعلام الأمني: بتوجيهات من الفريق البرجس قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على جليب الشيوخ

أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة وتحرير 22 مخالفة مرورية متنوعة pic.twitter.com/7cyv52Udm7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022

واثنى مغرّدون وناشطون كويتيون على جهود وزارة الداخلية في ضبط الحالة الأمنية، والتصدي للظواهر السلبية.

وقال أحدهم في تعليقه إنّ “منطقة جليب الشيوخ موبوءة بكل أنواع المخالفات القانونية والأخلاقية”.

يعطيكم العافيه

وكثروا جهودكم اكثر لان هالعدد ولا شي

وياليت تشدون شويه والله التسيب في المرور بعد شدوا حيلكم — ‏﮼السوسن،الكندري 🇰🇼 (@PrettySno) April 5, 2022

كفو ..بارك الله فيكم وفي جهودكم أبطال مباحث الآداب ورجال الداخلية. شكراً لكل من كان طرفاً في القضية. شدوا حيلكم أكثر، فمنطقة جليب الشيوخ موبوءة بكل أنواع المخالفات القانونية والأخلاقية. أعانكم الله، وسدّد خطاكم، وحفظكم من كل شر. — د.هيفاء السنعوسي (@HaifaAlSanousi) April 5, 2022

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