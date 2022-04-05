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“جليب الشيوخ موبوءة”.. سقوط شبكة دعارة تعمل في الكويت برمضان! (شاهد)

"تضم 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية"

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
تفكيك شبكة دعارة وسمسرة في الكويت watanserb.com
صورة نشرتها وزارة الداخلية الكويتية للمتهمين بالدعارة / تويتر

وطن – رغم دخول شهر رمضان الفضيل، ضبطت وزارة الداخلية في الكويت شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وأفريقية، بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.

شبكة دعارة وسمسرة في جليب الشيوخ

وقالت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على تويتر: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل حول تفكيك شبكة دعارة في الكويت وإن كان المقبوض عليهم من مخالفي الإقامة أم لا.

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وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة.

واثنى مغرّدون وناشطون كويتيون على جهود وزارة الداخلية في ضبط الحالة الأمنية، والتصدي للظواهر السلبية.

وقال أحدهم في تعليقه إنّ “منطقة جليب الشيوخ موبوءة بكل أنواع المخالفات القانونية والأخلاقية”.

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المصدر
الحساب الرسمي لوزارة الداخلية - الكويت
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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