مشهد المطبخ بين دينا الشربيني ومحمد رمضان يثير الغضب.. إيحاءات جنسية في نهار الشهر الفضيل!

وطن– أثار مشهد يجمع الفنان المصري محمد رمضان، بمواطنته دينا الشربيني، في مسلسلهما “المشوار”، جدلاً بين الناشطين بسبب جرأته.

إيحاءات جنسية

ويدخل رمضان الذي يجسد شخصية “ماهر”، على دينا التي تجسد دور زوجته ورد، وهي تطهو الباذنجان في المطبخ.

وحين يقترب ماهر من ورد، تشعر الأخيرة بارتباك، وتقع منها الملعقة على الأرض، فيقترب رمضان أكثر، ويبدآن بتبادل عبارات وإيحاءات رومانسية جريئة.

ورأى الناشطون أن المشهد يحمل إيحاءات جنسية مرفوضة خاصة في شهر رمضان.

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أظافر دينا الشربيني

ومن الأمور التي لفتت انتباه الجمهور، أظافر دينا في المسلسل، حيث رأوا أنها لا تناسب شخصية “ورد” الفتاة الفقيرة جدا وتعمل في أحد المصانع.

وهذه الشخصية لا يتناسب معها أن تكون أظافرها إكريليك، سواء من ناحية التكليف المادي أو الاهتمامات. والواقع أن تظهر بأظافر مكسورة أو مقلمة بطريقة عادية.

لكن مصدراً من داخل العمل برر الأمر قائلاً إن أظافر دينا تفصيلة أصر عليها المخرج محمد ياسين.

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“أم الضوافر”

وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة “الفن”، أن هذه النوعية من الفتيات يحرصن على الاهتمام بشكلهن من تصفيف الشعر والأظافر.

وأشار المصدر إلى أن الحلقات المقبلة سيتم شرح وتوضيح طبيعة الشخصية وخلفيات خاصة بها تفسر سبب اهتمامها بشكلها على الرغم من المستوى المعيشي الذي تظهر فيه.

وتظهر ورد في الحلقة الثانية وهي تقوم بـ”برد” أظافرها وتهتم بها كثيرا حتى أن خالة “ماهر” سخرت منها وأطلقت عليها اسم “أم الضوافر”.

مسلسل “المشوار”

وتدور قصة مسلسل “المشوار”، حول زوجان يعملان باليومية في شركة ملاحة بالإسكندرية، يواجهان عدد من المشكلات خلال مشوارهما، ويحاولان سويا تخطيها وحماية ابنهما رحيم.

والعمل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وشارك في البطولة كل من: حنان يوسف، وندى موسى، والطفل محمد عزازي، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، ومحمود الليثي، وعدد آخر من النجوم.

ويعرض مسلسل “المشوار” على قناة dmc الساعة 8:10 مساءً، الإعادة 1:45 صباحا و 2:00 ظهرا.

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