دينا الشربيني تكشف لأول مرة ما حدث لها بسبب انفصالها عن عمرو دياب وقصة حملها 4 مرات!

وطن – خرجت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن صمتها لأول مرة، حول علاقتها بالفنان عمرو دياب وانفصالهما.

“تم نقلي للمستشفى”

وكشفت دينا أنها تعرضت لأزمة صحية قوية بعد “الانفصال” حسب تعبيرها.

وقالت دينا في برنامج “أدينا بندردش”، مع الإعلامية شيرين عرفة: “بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة، وأثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى”.

وتابعت: “بحس إنه ربنا بيحبني ويحميني من كل المشاكل اللي بتعرض لها”.

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انتقادات غير إنسانية

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن انتقادات الجمهور علاقتها مع عمرو دياب كانت غير إنسانية.

وتابعت “أنا عامة لا أركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتي، ولكن كل ما يهمني هم أهلي”.

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وأكدت دينا أنها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا وابتعدت عنها باستثناء تطبيق “تيك توك”، مشددة على عدم رغبتها في معرفة ما يقوله عنها الناس، وإنما تهتم فقط لأمر من تقابلهم في الشوارع. وذلك بسبب ما كانت تتعرض له من انتقادات، وسخرية البعض من صورة لها على السجادة الحمراء.

ورفضت دينا كشف تفاصيل علاقتها بالهضبة، وهل كان زواجاً أم ارتباطاً عاطفياً فقط، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عنه حينما كانا معا، إلا أنهما بعد الانفصال لم يعد من المقبول أن تتحدث عن تفاصيل الأمر.

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حامل 4 مرات!

لكن دينا نوهت إلى أنها لم تنس الأيام الجميلة التي قضتها مع عمرو دياب، واستكملت ساخرة: “وما بنساش الشائعات كمان”.

وتابعت: “”خلوني حامل 4 مرات.. طب ازاى؟!”.

وأكدت دينا أنها لا تستطيع أن تعيش دون حب، وأملها في الحب دائما لا يقل.

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