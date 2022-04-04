دولة أوروبية ترضخ لقرار “بوتين”: سندفع ثمن الغاز بالروبل

وطن – فيما يبدو رضوخا لقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة دفع شحنات الغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي، أكد وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك على ان بلاده ستدفع بالروبل إذا تطلب الأمر.

لا يجب ان يتوقف الغاز

وكانت صحيفة “برافدا” الروسية نقلت عن الوزير السلوفاكي قوله إن الغاز يجب ألا يتوقف. موضحا أن بلاده لن تتخذ خطوات من شأنها أن تعرض الإمدادات الروسية للخطر.

وقال -بحسب برافدا- إن وزارته تحرص على عدم تفويت الغاز والنفط، حتى أنه أعلن أنه إذا لزم الأمر، فسوف ندفع ثمن الغاز بالروبل.

ومع تداول الخبر، اضطر وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشار سوليك للتوضيح، قائلا عبر تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. قائلا: “سوف ندفع ثمن الغاز حسب الدفع – باليورو”.

وأضاف “قلت إذا كان ذلك ضروريا، سندفع ثمن الغاز بالروبل. لكن الجزء الأول من الجملة تم تجاهله من قبل وسائل إعلامية، وأود التأكيد عليه”.

سلوفاكيا أكثر دول أوروبا اعتمادا على الغاز الروسي

وأشار الوزير إلى أن سلوفاكيا تعتبر واحدة من أكثر الدول اعتمادا على الغاز الروسي، وأن “الفاتورة التالية” للغاز الروسي ستصل في النصف الثاني من شهر مايو المقبل (يرجح أنها بالروبل)، وتقوم المفوضية الأوروبية بتقييم مدى تناقض “متطلبات بوتين مع الالتزامات التعاقدية والقانون في الاتحاد الأوروبي. نحن ننتظر النتائج”.

وتابع أن الغاز ضروري للتدفئة ولإنتاج الأسمدة للزراعة، موضحا أنه لا غنى عنه، وهو يستخدم في صنع الفولاذ وأشياء أخرى كثيرة، وسلوفاكيا بلد صناعي.

لا أرغب في إرضاء مجرم حرب ولكن!

وأكد أنه “منذ أن بدأت الحرب، نساعد أوكرانيا بكل قوتنا وسنواصل تقديم المساعدة. ومع ذلك، فإننا لا نريد انهيار الاقتصاد السلوفاكي أو الأوروبي. وبذلك يظهر معنى قولي (إذا كان ذلك ضروريا). ولا أرغب في إرضاء مجرم الحرب بوتين. ولكن يجب فهم ما هي الضرورة”.

يشار إلى أن سلوفاكيا هي إحدى الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الإمدادات من روسيا، ونحو 85 في المئة من الغاز و100 في المئة من النفط يتدفق من روسيا.

وتزود روسيا أوروبا بأكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، أن على “الدول غير الصديقة” الدفع مقابل الغاز بالروبل.