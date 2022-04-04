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حمو بيكا ضحية “رامز موفي ستار” .. شاهد كيف سخر منه رامز جلال أمام فاندام (فيديو)

دخل "بيكا" في نوبة رعب وصراخ بسبب المقلب

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
حمو بيكا في رامز موفي ستار مع فاندام watanserb.com
حمو بيكا في رامز موفي ستار مع فاندام

وطن – وقع مطرب المهرجانات المعروف حمو بيكا، ضحية برنامج “رامز موفي ستار” الثالثة خلال برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه رامز جلال هذا الموسم من الرياض، رفقة الفنان العالمي فاندام.

حمو بيكا في رامز موفي ستار

وبدأت الحلقة بسخرية رامز جلال، من إطلالة حمو بيكا وأزمته مع نقابة الموسيقيين، حيث تم منعه من الغناء.

وقال رامز ساخرا من ملابس بيكا: “الوجه الإعلامي لمزارع الكرنب والراعي الرسمي لزهرة الفجل.. كناس السلم الموسيقي والمسؤول عن توريد التبن لإسطبلات سقارة.”

كما لفت إلى أزمته مع نقيب الموسقيين هاني شاكر بقوله: “ممنوع من الغناء واتجه لإنتاج سندوتشات السجق والكبدة.”

بينما دخل حمو بيكا في نوبة رعب وصراخ، أثناء فقرة البرنامج بمقلب السيارة.

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حيث أخذ في الصراخ وقال طالبا الاستغاثة:”الحقوني وربنا اتعميت.. يخرب بيتك.”

ويذاع برنامج “رامز موفي ستار” لرامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية يومياً في رمضان.

كما تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض، تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

وحاور فاندام حمو بيكا وسط تعليقات رامز جلال الساخرة .

وكانت الفنانة ياسمين صبري ضحية الحلقة الثانية لرامز جلال وفاندام. فيما كانت الفنانة صابرين هي أولى ضحايا رامز جلال لهذا الموسم.

كما تدور فكرة البرنامج على استدراج النجم العالمي فاندام للضيوف، بحجة المشاركة معه في فقرات خاصة ليفاجئوا بالمقالب التي يوقعهم فيها رامز جلال.

ثم يكشف عن هويته في نهاية المقلب ما يتسبب لهم بصدمة كبيرة، وتعجب مما يفعله الفنان المصري وحجم الحيل التي يلجأ إليها لخداعهم كل عام.

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(المصدر: يوتيوب – وطن) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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