ترتيب الدوري الإيطالي بعد حسم إنتر ميلان قمة الديربي أمام يوفنتوس (فيديو)

وطن – يواصل فريق إنتر ميلان ملاحقة ميلان ونابولي في الصراع على صدراة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد نجاحه في حسم قمة الديربي بالفوز على يوفنتوس بهدف نظيف دون رد.

إنتر ميلان والفوز الصعب على يوفنتوس

وسجل فريق إنتر ميلان هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك منافسه المستضيف يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل، على نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق النجم التركي هاكان أوغلو من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لأصحاب الأرض يوفنتوس مع إهداره الكثير من الفرص في هز شباك منافسه الضيف إنتر ميلان، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 22 تسديدة واستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 54%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إنتر ميلان طيلة دقائق المباراة 5 تسديدات فقط، وكانت نسبة الاستحواذ 46% في اللقاء.

كما ويستعد حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان بعد حسم قمة الديربي الإيطالي أمام يوفنتوس خارج دياره، لمواجهة أخرى قوية على ميدانه هذه المرة أمام هيلاس فيرونا. أما يوفنتوس فسيلتقي كالياري في مواجهة سهلة في افتتاح منافسات الجولة ال32 من منافسات الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع المقبل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق ميلان قائمة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 66 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع منافسه الوصيف نابولي.

وجاء فريق إنتر ميلان في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقطة عن المتصدر والوصيف برصيد 63 نقطة، كما وآتى فريق يوفنتوس في المركز الرابع من الترتيب برصيد 59 نقطة.

واحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ويليه فريق لاتسيو في سادس جدول الترتيب .برصيد 52 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السابع أتالانتا الذي جاء برصيد 51 نقطة.

ترتيب الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم pic.twitter.com/vXbCRqoWXz — جريدة الملعب الرياضية (@elmalabq8) April 3, 2022

وآتى فريق فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 50 نقطة، ويليه فريق ساسولو. برصيد 43 نقطة، أما في المركز العاشر فقد جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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