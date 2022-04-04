رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد حسم إنتر ميلان قمة الديربي أمام يوفنتوس (فيديو)

منافسات الجولة ال31 من دوري "الكالتشيو" الإيطالي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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وطن – يواصل فريق إنتر ميلان ملاحقة ميلان ونابولي في الصراع على صدراة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد نجاحه في حسم قمة الديربي بالفوز على يوفنتوس بهدف نظيف دون رد.

إنتر ميلان والفوز الصعب على يوفنتوس

وسجل فريق إنتر ميلان هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك منافسه المستضيف يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل، على نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق النجم التركي هاكان أوغلو من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لأصحاب الأرض يوفنتوس مع إهداره الكثير من الفرص في هز شباك منافسه الضيف إنتر ميلان، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 22 تسديدة واستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 54%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إنتر ميلان طيلة دقائق المباراة 5 تسديدات فقط، وكانت نسبة الاستحواذ 46% في اللقاء.

كما ويستعد حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان بعد حسم قمة الديربي الإيطالي أمام يوفنتوس خارج دياره، لمواجهة أخرى قوية على ميدانه هذه المرة أمام هيلاس فيرونا. أما يوفنتوس فسيلتقي كالياري في مواجهة سهلة في افتتاح منافسات الجولة ال32 من منافسات الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع المقبل.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق ميلان قائمة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 66 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع منافسه الوصيف نابولي.

وجاء فريق إنتر ميلان في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقطة عن المتصدر والوصيف برصيد 63 نقطة، كما وآتى فريق يوفنتوس في المركز الرابع من الترتيب برصيد 59 نقطة.

واحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ويليه فريق لاتسيو في سادس جدول الترتيب .برصيد 52 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السابع أتالانتا الذي جاء برصيد 51 نقطة.

وآتى فريق فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 50 نقطة، ويليه فريق ساسولو. برصيد 43 نقطة، أما في المركز العاشر فقد جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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