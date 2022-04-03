نجوم الوداد المغربي يردون على سخرية لاعبي الكونغو الديمقراطية بطريقتهم الخاصة (شاهد)

وطن – رد نجوم فريق الوداد المغربي على سخرية لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد قيام الأخير بالاحتفال بهدفه داخل شباك أسود الأطلس في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022.

احتفال نجوم الوداد المغربي

وجاء احتفال نجوم فريق الوداد المغربي بطريقة التي احتفل فيها لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد تسجيلهم الهدف الثالث عن طريق اللاعب زهير المترجي. داخل شباك منافسه بيترو إتليتيكو الأنغولي في ختام دور المجموعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

كما وكان هذا الاحتفال هو بمثابة رد على سخرية واستهزاء لاعبي الكونغو الديمقراطية، الذين قاموا باستفزاز نجوم المنتخب المغربي ” أسود الأطلس”، بعد تسجيله الهدف في ذهاب نهائي تصفيات كأس العالم 2022. وانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

إلا أن منتخب المغرب قد رد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد على ميدانه داخل شباك نظيره الكونغو الديمقراطية، والنجاح في حجز بطاقة العبور للمرة السادسة في تاريخه للمشاركة في مونديال قطر 2022.

خماسية الوداد في شباك بيترو إتليتيكو

ونجح فريق الوداد البيضاوي من هزيمة بترو إتليتيكو. بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

🚨 الوداد المغربي @WACofficiel 🇲🇦 يحسم صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بفوزه الكبير على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي 5 – 1 pic.twitter.com/UiLpgGXKij — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 2, 2022

كما وسجل خماسية الوداد المغربي داخل شباك بترو الأنغولي، يوفهيل تسومو في الدقيقة ال11، وأشرف داري في الدقيقة ال29، وزهير المترجي في الدقيقة ال32. وأيمن حسوني في الدقيقة ال56، ومؤيد اللافي في الدقيقة ال71.

بينما أحرز الفريق المنافس بترو إتليتيكو الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال63. عن طريق بيدرو بينتو. كما ويستعد فريق الوداد لمواجهة قوية أمام الاتفاق المراكشي في دور ال32 من مسابقة كأس العرش الأربعاء المقبل.

ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا

ويتربع فريق الوداد المغربي على صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 15 نقطة، كما ويليه بترو إتليتيكو الأنغولي برصيد 11 نقطة.

🚨دورى أبطال أفريقيا

📌المجموعة الرابعة

الوداد المغربي يفوز على بترو أتليتكو الانجولى 5-1

👈ترتيب المجموعة

1️⃣الوداد البيضاوي 15 نقاط من 6 مباريات

2️⃣بترو أتليتكو الانجولى 11 نقاط من 6 مباريات

3️⃣الزمالك 4 نقاط من 6 مباريات

4️⃣ساجرادا الانجولى نقطتين من 6 مباريات — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) April 2, 2022

كما وجاء فريق الزمالك المصري في المركز الثالث. برصيد 4 نقاط، وفي أدنى الترتيب آتى ساغرادا الأنغولي برصيد نقطتين لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + العربي الجديد + تويتر)