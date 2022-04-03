مونديال قطر 2022.. قيمة الجوائز والبطل سيحصل على هذا المبلغ الضخم

وطن – كشف بيان للفيفا أن نسخة هذا العام من كأس العالم والتي ستكون في قطر 2022، شهدت جوائزها المالية التي سيتم تقاسمها بين المشاركين زيادة طفيفة من 400 مليون دولار في الإصدار الأخير إلى 440 مليون دولار.

وبحسب موقع “nairametrics” يبلغ إجمالي الميزانية الاستثمارية لكأس العالم FIFA قطر 2022 أكثر من 1.69 مليار دولار.

وحصة الميزانية لأموال الجائزة من إجمالي ميزانية الاستثمار هي 26٪ مما ينتج عنه ما يقرب من 440 مليون دولار ، وفقًا لـ Statista.

وستحصل جميع الدول التي تتأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022 على 1.5 مليون دولار لكل منها من أجل الاستعدادات للبطولة.

فيما سيحصل الفائز المحظوظ في كأس العالم FIFA قطر 2022 على 42 مليون دولار على شكل جائزة مالية، بينما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار.

أما المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث فيحصل على مبلغ 27 مليون دولار. فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المنتخبات التي ستحل في المراكز من 5 إلى 8 سيحصل كل فريق منها على 17 مليون دولار أميركي.

ومن المركز 9 إلى 16 فحدد المبلغ في 13 مليون دولار أميركي.

كما خصص الفيفا مبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب من المنتخبات التي ستحتل المراكز من 17 إلى 32.

والجمعة، أقيمت قرعة مراحل المجموعات لأهم مسابقة كرة قدم في العالم، كأس العالم FIFA قطر 2022 ، في الدوحة.

وتم تحديد الكيفية التي ستبدأ بها 32 دولة مشاركة في كأس العالم رحلتهم، حيث تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات.

قرعة كأس العالم “مونديال قطر2022”

وبحسب القرعة ستفتتح قطر صاحبة الضيافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة الإكوادور في الدوحة، في المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبهما هولندا والسنغال.

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بينما ضمت المجموعة الخامسة أسماء منتخبات كبيرة وتعد هي المجموعة الأصعب، حيث شملت إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل، الذين يكونون أقوى مجموعة خلال النهائيات.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

فيما وقعت السعودية في مجموعة صعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بينما وقعت تونس مع فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق بيرو أو المنتخب الآسيوي.

ووقع المغرب إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، في مجموعة أكثر توازنا من السعودية وتونس.

وتنطلق منافسات البطولة، التي تستمر شهرا واحدا وتحتضنها 8 ملاعب، في 21 نوفمبر المقبل.

وتتضمن البطولة 64 مباراة وستكون المباراة النهائية في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر.

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