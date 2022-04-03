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فرار عجل قبل ذبحه بأول ليالي رمضان.. مشهد مضحك لفت الأنظار في مصر (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
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مصر watanserb.com
لحظة فرار عجل قبل ذبحه في مصر

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، يوثق لحظة هروب عجل قبل ذبحه مباشرة لتوزيعه على الفقراء.

وبحسب متداولي المقطع فإن أعضاء حملة “فاستبقوا الخيرات” بمصر، كانوا يقومون بذبح العجل بأول ليالي رمضان، لتوزيعه على المحتاجين وإدخال السرور عليهم بالشهر الكريم.

ليتفاجئ الجميع بهروب العجل الذي فك وثاقه وهرب مسرعا يجري في الشارع.

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وفي مشهد مضحك ظهر أعضاء الحملة وعددا كبيرا من المارة أيضا وهم يطاردون العجل ويجرون ورائه مسرعين، للحاق به وإمساكه.

ونال هذا المقطع مشاهدات كبيرة في مصر وانهمرت عليه التعليقات الساخرة من النشطاء.

وفي هذا السياق كتب “رشوان عبدالله”: “أنا بحب أوي فيديوهات هروب العجل دي. ياريت الأدمن يجمع كام مقطع كده ويعملهم في فيديو واحد عشان نستمتع في السهرة.”

بينما قال حمودة حسن: “لا وبيجري وراه بسكينة”.

فيما دون ناشط آخر: “المشكلة في الحج اللي ماشي بالعافية. وأول لما لقى فيها خطر شبابه رجعله وطلع يجري بسرعة.”

من جانبه استنكر ناشط باسم “أبويوسف” ذبح العجل بهذه الطريقة البدائية وكتب: “اذا شاهدت بلدا تذبح الحيوانات فى البيوت والشوارع وأمام المنازل والناس وبدون اشراف بيطري. فاعلم انها لم تصل بعد إلى العصر الحديث والحضارة الحديثة وأنها تعيش فى عصور وحضارات أخري.” حسب وصفه.

والجمعة، استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس يوم 29 شعبان.

وأشارت الدار في بيان أصدرته إلى أنه قد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال أول أيام رمضان في مصر بالعين المجردة.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الجمعة 2 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت هو أول أيام شهر رمضان.

(الجزيرة)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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