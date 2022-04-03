فرار عجل قبل ذبحه بأول ليالي رمضان.. مشهد مضحك لفت الأنظار في مصر (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، يوثق لحظة هروب عجل قبل ذبحه مباشرة لتوزيعه على الفقراء.

وبحسب متداولي المقطع فإن أعضاء حملة “فاستبقوا الخيرات” بمصر، كانوا يقومون بذبح العجل بأول ليالي رمضان، لتوزيعه على المحتاجين وإدخال السرور عليهم بالشهر الكريم.

مرّ بسلام.. فرار عجل قبل ذبحه ضمن حملة "فاستبقوا الخيرات" وتوزيعه على المحتاجين خلال #شهر_رمضان#الجزيرة في رمضان pic.twitter.com/AkpXSt2iJ4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 2, 2022

ليتفاجئ الجميع بهروب العجل الذي فك وثاقه وهرب مسرعا يجري في الشارع.

وفي مشهد مضحك ظهر أعضاء الحملة وعددا كبيرا من المارة أيضا وهم يطاردون العجل ويجرون ورائه مسرعين، للحاق به وإمساكه.

ونال هذا المقطع مشاهدات كبيرة في مصر وانهمرت عليه التعليقات الساخرة من النشطاء.

وفي هذا السياق كتب “رشوان عبدالله”: “أنا بحب أوي فيديوهات هروب العجل دي. ياريت الأدمن يجمع كام مقطع كده ويعملهم في فيديو واحد عشان نستمتع في السهرة.”

بينما قال حمودة حسن: “لا وبيجري وراه بسكينة”.

فيما دون ناشط آخر: “المشكلة في الحج اللي ماشي بالعافية. وأول لما لقى فيها خطر شبابه رجعله وطلع يجري بسرعة.”

من جانبه استنكر ناشط باسم “أبويوسف” ذبح العجل بهذه الطريقة البدائية وكتب: “اذا شاهدت بلدا تذبح الحيوانات فى البيوت والشوارع وأمام المنازل والناس وبدون اشراف بيطري. فاعلم انها لم تصل بعد إلى العصر الحديث والحضارة الحديثة وأنها تعيش فى عصور وحضارات أخري.” حسب وصفه.

والجمعة، استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس يوم 29 شعبان.

وأشارت الدار في بيان أصدرته إلى أنه قد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال أول أيام رمضان في مصر بالعين المجردة.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الجمعة 2 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت هو أول أيام شهر رمضان.

(الجزيرة)