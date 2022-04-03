إبراهيم عيسى لم يكتف بمهاجمة الإسلام ويروج لعبادة البقر: “تستحق التقديس” (فيديو)

وطن – صار الإعلامي والكاتب المصري إبراهيم عيسى، يتجاوز حدوده في التطاول على الدين ومقدسات المسلمين بشكل ملحوظ في عهد نظام السيسي. بينما كان يهاجم شعائر الإسلام سابقا على استحياء ودون تصريح مباشر.

ولم يكتف إبراهيم عيسى بإنكار المعراج مؤخرا والتطاول على الصحابة، حتى يخرج الآن ليمتدح عبادة البقر وكأنه يروج لها ويدعمها.

والظاهر أن “عيسى” بات يجد نفسه في هذا التطاول الصريح على الدين، حيث يضعه هذا الجدل في محط الأنظار ودائرة الضوء، حتى لو كان الاهتمام به سلبيا بالهجوم عليه.

والسبت، في أولى حلقات برنامج الرمضاني الجديد “جنينة الحيوانات” على “نجوم إف إم”، إنه عند تأمل ملامح البقرة يشعر بالتقدير لها.

وتابع أنه “لا مانع من التصديق أن شعوبا كانت تقدسها لأنها تستاهل”. مضيفا أن “عيون البقر حزينة ولازم تكون حزينة.. كائن متحمل وكيانها فيه صلابة وليونة وأنوثة.”

وفي استشهاد بغير محله حيث حاول الربط بين قصة البقرة في القرآن، وتحولها لإله يعبد عند الهندوس، تطرق إبراهيم عيسى لتكريم البقرة دينيًا، أولًا بذكرها في آيات القرآن من خلال قصة بقرة بني إسرائيل، ثم إطلاق اسمها على أكبر السور وأطولها في القرآن.

وتابع وكأنه يروج للهندوسية وعبادة البقر:”أكتر شيء ينغص عليا لما حد يسخر من تقديس الهنود للبقرة.. تعامل الهنود مع البقر فيه رقي كل واحد فينا لديه احترام للحيوان.”

واستطرد: “وكلما تتعامل مع الحيوان بغلظة أو وقاحة فأنا أشعر بشكوك اتجاه عواطفك وضمير وكذلك قلبك والبقرة على وجه التحديد لأنها نموذج حياة.”

كما قال إبراهيم عيسى إن الحضارة المصرية كانت تمنح البقرة طبيعة خاصة “حتى أنها قدست والمصريين عبدوا العجل ابيس” حسب وصفه.

وتابع: “البقرة هي الحياة بكل مقاييس الدنيا وهي شريك في الحضارة والغذاء والصبر والعمل.. والتعامل مع العجل باعتباره حالة ساخرة أو تهكمية ياريت بشر يبقى بقر وياريت يكون بداخله صفات البقر من الصبر والعطاء”.

إبراهيم عيسى ينكر المعراج

وكان إبراهيم عيسى قد خرج في فبراير الماضي بحلقة من حلقات برنامجه “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، لينكر معجزة المعراج بالكلية ويزعم أنها قصة وهمية اختلقتها كتب التراث، ما فجر موجة غضب تجاهه.

وقال:”لما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق إن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

وتابع”:” المسلم الحالي في سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته”. متسائلا:” هيعلمك إيه الشيخ. الصلاة والصوم والزكاة والحج هو انت مش عارفهم؟!”.

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وأضاف قائلا: “هيعلمنا ايه الشيخ في 2022 تكون محترم في علاقاتك مع الناس وانك لا تتجسس ولا تتلصص. لأ ده بيعملك تتجسس وتتلصص وتدخل في الحياة الخاصة بتاعة الناس، الشيخ دلوقتي طالع على يوتيوب وقاعد شغال مفتش قلوب”.

كما تابع ابراهيم عيسي: ”هيوقلك إيه الشيخ هيحكيلك قصص 99% منها كاذبة لأنه بيقولك نص الحقيقة، يعني بيقولك عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر طيب هو حكالك انه اتقتل بعدها، يبقى عدل فأمن فنام إزاي. حكالك الشيخ إن الراجل اللى قال الجملة دي لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر بن الخطاب. اتقتل وهو بيصلى في الجامع إذن القصص كلها أنصاص قصص ومش حقيقية”.

وأكمل:”هل الشيخ قالك إن ابن سيدنا عمر خرج بعد لما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون حساب وقصاص وبدون أي شيء وإنه كان المفترض يفرض عليه القصاص ويتقتل، وعثمان بن عفان عفا عنه ومنفذش فيه القصاص”.

وأضاف: “إذن كل قصص المشايخ وهمية وغير حقيقية. ولما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق أن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

بينما تسبب حديث إبراهيم عيسى عن “الإسراء والمعراج” وإنكاره لهذه الواقعة المثبتة في الكتاب والسنة. بضجة واسعة في مصر والوطن العربي.

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وتصدرت وسوم باسم إبراهيم عيسى مواقع التواصل شن فيها النشطاء هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي. واتهموه بالطعن في ثوابت الإسلام.

إبراهيم عيسى وأزمة المايوه

ويشار أيضا إلى أنه قبل واقعة المعراج بأيام، قال عيسى في البرنامج الذي يقدمه على قناة “القاهرة والناس”: “لو حضرتك من مواليد الستينيات ولحد 1975، أؤكد لك ستجد صورة لجدتك بالمايوه، وصورة لوالدتك بالمايوه والكات، سواء كنت في المنيا أو سوهاج أو المنصورة أو المنوفية”.

مشيرا إلى أن التغيير في أزياء المصريين حدث بفعل “التيارات السلفية المتعصبة”.

حديث عيسى أغضب وقتها كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم أبناء صعيد مصر، الذين أكدوا أن حديث الإعلامي المصري غير مطابق للواقع.

إبراهيم عيسى وقراءة القرآن

كما أنه في نوفمبر 2021، كان عيسى يتحدث عن الدراسة وربطها بسوق العمل قبل أن يقول: “لما بدخل أجزخانة ألاقي الشاب اللي قاعد، الصيدلي بيقرأ قرآن، ده شيء جميل مفيش شك، لكن من باب أولى تقرأ كتاب عن الدواء، في مراجع عن الأدوية، ميفتحش ليه برنامج وثائقي ولا غيره ويتفرج على أحدث الأدوية وآخر الأمراض”.

(يوتيوب)

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