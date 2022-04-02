5 أسباب ستجعلك تتخلى عن شرب الماء البارد

وطن– مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يرغب العديد من الناس شرب الماء البارد لإرواء العطش. إلا أنهم لا يعرفون أن هذا يمكن أن يضر بصحتهم ويمكن أن يسبب لهم في العديد من المشاكل.

وفي هذا السياق، نشر موقع “healthshots” بعض الأسباب التي تجعل شرب الماء بارداً ضارًا بصحتك.

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تقييد الهضم

وفقًا للخبراء، يؤدي شرب الماء البارد والمشروبات الباردة إلى تقلص الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تقييد الهضم، كما أنه يعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

أيضا يتم تحويل تركيز الجسم عن الهضم لأنه يحاول تنظيم درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء، ما قد يؤدي في الواقع إلى فقدان الماء ويجعلك تشعر بالجفاف.

التهاب الحلق

إن شرب الماء البارد، خاصة بعد تناول وجبة الطعام، يؤدي إلى زيادة فرص إصابتك بالتهاب الحلق وانسداد الأنف وتراكم المخاط الزائد في الجهاز التنفسي.

يمنع تكسير الدهون

يقول الخبراء أيضًا إذا كنت تشرب الماء المثلج بعد وجبتك مباشرة، فإن درجة الحرارة المبردة ستجمد الدهون من الأطعمة التي تناولتها للتو، ما يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في جسمك.

ولهذا ينصح العديد من الخبراء بتجنب شرب الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد وجبتك.

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يقلل ضربات القلب

يلعب الماء البارد دورًا في خفض معدل ضربات القلب، ويفترض أن شرب الماء المثلج يحفز العصب القحفي العاشر، وهو جزء مهم من الجهاز العصبي الذاتي للجسم.

وعندما تستهلك الماء البارد، فإن درجات حرارة الماء المنخفضة تحفز العصب على التسبب في انخفاض معدل ضربات القلب.

يسبب ألماً في المعدة

يوصي الخبراء بعدم شرب الماء بارداً بعد التمرين، حيث يمكن أن يؤدي إلى اختلاف درجة الحرارة مما يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، بعد التمرين، لا يستطيع الجسم امتصاص الماء البارد، لذا فإن شرب الماء بارداً لا فائدة منه ويمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا في معدتك.

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