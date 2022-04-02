ليلى علوي في ورطة .. مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى

وطن – أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الرمضاني بطولة ليلى علوي، بسبب مشهد عن “زنا المحارم” تضمنته الحلقة.

مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى

وقال المجلس في بيان له إن حلقة الملسل لم تحصل تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل. مؤكدا على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

الأعلى للأعلام،، #حذف مشاهد #زنا المحارم من مسلسل #دنيا_تانيه وقف الحلقه الأولى من المسلسل بقرار من المجلس الأعلى للأعلام وهما بيعملوا المشاهد دي لشهر #رمضان مخافوش من ربنا #الترويج للشوذوذ وزنا المحارم بقا في جدولكم وهيبقي شئ عادي في الدراما في رمضان او غير رمضان ده واضح pic.twitter.com/bXSxQU7Hky — Magy tahon 🇪🇬🦋💞 (@magyalitahon233) April 2, 2022

وجاء ذلك بحسب موقع “اليوم السابع” بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل. ولكن قناة “النهار” تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

📌 ده حضرتك نموذج للدراما اللي الدقيقة منها ب 100 خطبة جمعة في المسجد !!!#رمضان_كريم#رمضان_مبارك#دنيا_تانية pic.twitter.com/rI6QaEtY38 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 2, 2022

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه.

كما أنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

وفي أول تعليق من صناع المسلسل على هذه الأزمة، فقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

#دنيا_تانيه هؤلاء الحثالة وسفلة أهل الأرض ، لولا أن هناك رقابة حتى ولو كانت صورية ، لشاهدتم منهم العجب العجاب ، فلا دين يردعهم ولا عرف وليس لديهم أخلاق فماذا تنتظرون منهم — madrid (@sulitiin31) April 2, 2022

وجاء البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية كالتالي: “يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمين عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. والتي لا نختلف فيها بأي حال.”

وتابع البيان مبررا:”ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح. استناداً فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لم تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل. فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل. لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية.”

ومسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ومجدي كامل، وأشرف عبدالغفور.

بالإضافة إلى مي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.