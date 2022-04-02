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ليلى علوي في ورطة .. مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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مشهد زنا المحارم في مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي يثير ضجة watanserb.com
ليلى علوي

وطن – أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الرمضاني بطولة ليلى علوي، بسبب مشهد عن “زنا المحارم” تضمنته الحلقة.

مشهد “زنا المحارم” يوقف عرض مسلسل “دنيا تانية” بحلقته الأولى

وقال المجلس في بيان له إن حلقة الملسل لم تحصل تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل. مؤكدا على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

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وجاء ذلك بحسب موقع “اليوم السابع” بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل. ولكن قناة “النهار” تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه.

كما أنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

وفي أول تعليق من صناع المسلسل على هذه الأزمة، فقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وجاء البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية كالتالي: “يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمين عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. والتي لا نختلف فيها بأي حال.”

وتابع البيان مبررا:”ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح. استناداً فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لم تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل. فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل. لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية.”

ومسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ومجدي كامل، وأشرف عبدالغفور.

بالإضافة إلى مي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.

المصدر
اليوم السابع
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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