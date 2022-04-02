صورة شاب يمني يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها تهز البلاد! (شاهد)

وطن– هز انتحار شاب يمني، لم يكمل الثلاثين من عمره، بسبب حبيبته، البلاد، خاصة بعد تداول صورة الحادثة المؤلمة.

ليس من القرية

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “اليمن الآن”، أقدم الشاب رياض محمد التعزي، على شنق نفسه على عمود إسمنتي بجوار خزان مياه، في مديرية يريم بمحافظة إب.

وكشف الصحفي اليمني بشير المصقري، تفاصيل الحادث، قائلاً إن المنتحر بعض السكان وجدوا المنتحر معلقاً على العمود الإسمنتي.

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وأشار المصقري إلى أن الراحل ليس من أهالي المنطقة بل من قرية تتبع مديرية بعدان المجاورة.

أزمة عاطفية

وكشف المصقري أن الشاب انتحر بسبب أزمة عاطفية، واختار الموت ليلة زفاف حبيبته، بعدما أدرك أن الارتباط بها مستحيل.

وكان يحمل رياض التعزي في جيبه رسائل لحبيبته، وجاء في أحدها: “انبسطي في حياتك وانسيني عشانك .. وربي أنا أحبك موت، واليوم أثبت لك كل شيء”.

رسائل مؤثرة

وفي رسالة أخرى كتب الراجل: “أنت وعدتيني ما تكوني لغيري، بس خنت الوعود، بس أنا ما خنتك، اذكريني يا حياتي أحبك موت”.

وجاء في رسالة ثالثة: “ما رح سامحك.. خذي كل شيء واحتفظي به، واذكريني، بحبك. الجوال لك وكل حاجة لك”.

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وأوضح الصحفي اليمني، أن الفتاة التي كان يحبها المنتحر، تزوجت ليلة انتحاره، وانتقلت إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء التي تبعد آلاف الكيلو مترات عن هذه القرية.

وقرر رياض أن يشنق نفسه في عمارة قيد الإنشاء مواجهة لمنزل حبيبته.

إحصائيات صادمة

وفي هذا السياق، يعد الانتحار رابع سبب للوفاة بين اليافعين من الفئة العمرية بين 15 – 19 بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب المنظمة، تحل مصر في المرتبة الأولى عربيا من ناحية معدلات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية. وتليها السودان ثم اليمن فالجزائر.

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