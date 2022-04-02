تفسير الحلم بالميت ورؤية طفل ميت والسقوط من مكان مرتفع تكشفها مُحللة أحلام

وطن – كشفت محللة الأحلام لوري لوينبيرج تفسير الحلم بالميت ورؤية طفل ميت والسقوط من مكان مرتفع وهي أحلام تراود الكثير وتثير في نفوسهم الخوف والقلق .

وأشارت لوينبيرج إلى أن الأحلام ليست واقعية ويمكن استخدامها كأدوات مفيدة لربط أفكارك ومشاعرك بالأحداث التي تحدث في الوقت المناسب في حياتك – حتى لو كانت تتعلق بالموت.

وهناك طرق مختلفة يمكن للناس أن يحلموا بها بالموت، وقد كشفتها لوينبيرج في مجلة “ذا صن” البريطانية.

رؤية طفل ميت في المنام

تقول لوينبيرج إن رؤية موت طفلك الصغير في الحلم يساعد عقلك الباطن على كشف مشاعره حول انتقال طفلك إلى مرحلة جديدة في حياته.

وتضيف: “عندما يبدأون الأطفال في الحبو ثم المشي. وعندما يذهبون إلى المدرسة، ويتعلمون ركوب الدراجة. ويبدأون في المواعدة، ويذهبون إلى الكلية كلها أمور تشير إلى نهاية مرحلة ما في حياة طفلك وبداية مرحلة أخرى.”

مواصلة ” تفسير هذا الحلم منطقي حيث يعود إلى مشاعر الحزن التي تشعر بها وتكتمها عند نهاية كل مرحلة من حياة طفلك.”

تفسير الحلم بالميت

إن رؤية شخص قريب منك مثل الزوجة أو الصديق المفضل أو حتى زميل في العمل يموت في المنام يمثل تغييرًا كذلك في مرحلة حياتك.

وهذه المرة، من المحتمل أن يتعلق الأمر بتغيير علاقتك معهم بطريقة ما.

وتقول لوينبيرج في هذا السياق “يترجم هذا الحلم علاقتك بذلك الشخص في الواقع. ورؤية هذا النوع من الأحلام هي طريقة يساعدنا بها العقل الباطن في التخلي عن الأشياء التي لم تعد ذات صلة أو مفيدة.”

حلم السقوط من مكان مرتفع والموت

في حين أن هناك عدة طرق يمكن أن تموت بها في حلمك، قالت لوينبيرج إن الطريقة الأكثر شيوعًا هي أن يراودك حلم السقوط من مكان مرتفع والموت.

وقد أوضحت للصحيفة: “في حال شاهدت في منامك انك تسقط من مكان مرتفع وتموت بالفعل. فعندئذ مرة أخرى، هناك شيء ما في حياتك قد اقترب من نهايته.”

ماذا عليك أن تفعل؟

إذا واجهت أحد هذه الأحلام، فقد اقترحت لوينبيرج طريقة للمساعدة على فهم الأشياء التي تحلم بها بشكل أفضل. وهي الاحتفاظ بدفتر يوميات تدون فيه أيضا يوميات الأحلام بشكل موازي.

وأوصت: “مهما كانت الأشياء التي عانيت منها ذلك اليوم. أيًا كان ما يدور في ذهنك أكثر من غيره ومهما كان الإنجاز الذي حققته في ذلك اليوم. فقم بتدوينه على يسار ذلك الدفتر.”

ثم، عندما تستيقظ، نصحت لوينبيرج بكتابة أحلامك على الجانب الأيمن من دفتر ملاحظاتك.

وقالت إن هذا سيسمح لك بربط النقاط بسهولة ويساعدك بصريََا على معرفة الرابط بين احلامك وبين ما حدث لك في كل يوم.

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