أول صلاة تروايح في مسجد آيا صوفيا منذ 88 عاماً .. كيف قارنها نشطاء مع ما يحدث في الحرمين؟!

وطن – أبهج مشهد المصلين في مسجد آيا صوفيا التاريخي بتركيا، الجمعة، بينما كان المصلون يؤدون صلاة التراويح، ملايين المسلمين حول العالم حيث تعد هذه أول صلاة تروايح به منذ 88 عاما حيث كان مغلقا.

أول صلاة تروايح في مسجد آيا صوفيا

ورغم الفرحة بهذا المشهد العظيم إلا أن النشطاء وجدوا أنفسهم يقارنون بين هذا المشهد في آيا صوفيا، وما يحدث في الحرمين الشريفين بالسعودية مهبط الوحي من “تضييق” على الشعائر الإسلامية في عهد محمد بن سلمان.

السعودية تمنع نقل الصلوات من الحرمين و تركيا تنقلها من آيا صوفيا!

"ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون " pic.twitter.com/TKGqOANMs5 — MHD Bashar Alhallaq (@mhdbashar_ha) April 1, 2022

وكتبت الناشطة الشهيرة علياء الحويطي، معلقة على هذا المشهد في مسجد آيا صوفيا التاريخي:”يعني آيا صوفيا التي تحولت لمسجد من “قريب” ينقلون صلواتهم على الملأ. ومكة مهبط قلوب الملايين الذي لم يكفي نظام بن سعود تسييس منبره. وتسخيره لمصلحته بل منعوا نقل شعائره.”

يعني آيا صوفيا التي تحولت لمسجد من "قريب" ينقلون صلواتهم على الملأ، ومكة مهبط قلوب الملايين الذي لم يكفي نظام بن سعود تسييس منبره ،وتسخيره لمصلحته بل منعوا نقل شعائره.

اللهم لاتبلغهم العيد الا منبوذين مخلوعين محاكمين وماذالك عليك بعزيز .

pic.twitter.com/eA6mEwh33O — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 2, 2022

واضافت: “اللهم لاتبلغهم العيد إلا منبوذين مخلوعين محاكمين. وما ذلك عليك بعزيز.”

وكتب ناشط باسم “عبدالله”: “هذا في ايا صوفيا مو في الحرمين”.

كان الناس بمشاعرهم كأنهم في عيد .. حيث يُقام التراويح في آيا صوفيا بعد 88 عاماً من غلقه .. وهو أول صلاة تراويح pic.twitter.com/RC2t4Ghp44 — سَعْد التركماني (@Saad_turkmeni) April 2, 2022

ودون فاضل الخضيري:”النتيجة من منع اذاعة الصلاة في رمضان من السعودية. جعل الناس تتجه لتشاهد اذاعة الصلاة من آيا صوفيا بتركيا. الله سلطكم على أنفسكم و ارانا من هم خير منكم.”

صلاة التراويح من مسجد آيا صوفيا

وكانت مشاهد صلاة التراويح من مسجد آيا صوفيا، الجمعة، قد نالت استحسان ملايين المسلمين حول العالم الذين أشادوا بهذا التحول الكبير في تركيا على يد أردوغان.

السلطان محمد الفاتح جعل آيا صوفيا مسجدا بعد الفتح والنصر، والآن بعد 88 سنة من منع الصلاة وتعطيلها فيه، عادت إليه #صلاة_التراويح بعد هذا الانقطاع، وهي بشارة بفتح جديد ونصر مجيد، بإذن العزيز الحميد، وكل عام وكل أمة محمدﷺ بخير، وإلى خير… #رمضان_كريم pic.twitter.com/yxvQ7cLnbT — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 2, 2022

وفي هذا السياق كتب الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق: “السلطان محمد الفاتح جعل آيا صوفيا مسجدا بعد الفتح والنصر. والآن بعد 88 سنة من منع الصلاة وتعطيلها فيه. عادت إليه صلاة التراويح بعد هذا الانقطاع. وهي بشارة بفتح جديد ونصر مجيد، بإذن العزيز الحميد”.

ويشار إلى أنه وعلى مدار عامين حُظرت إقامة صلاة التراويح جماعة، في إطار تدابير مواجهة تفشي الوباء.

مشاهد من صلاة #التراويح التي أقيمت مساء أمس في مسجد #أياصوفيا التاريخي بولاية #إسطنبول لأول مرة منذ 88 عامًا.. #رمضان_مبارك

pic.twitter.com/PidHynSbOJ — ترك برس (@TurkPressMedia) April 2, 2022

وستقام في “آيا صوفيا” وباقي مساجد إسطنبول فعاليات مختلفة طوال الشهر الكريم، من قراءة القرآن وختمه بطريقة المقابلة، والأدعية والأناشيد والابتهالات ودروس الوعظ.

كما ستقام صلاة التراويح أيام الجمعة والسبت والأحد بطريقة “أندرون”، التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديمًا.

Ramazan ayının ilk teravihini hep birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılmayı bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. 88 sene ayrılıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihlerine kavuştu Elhamdülillah.pic.twitter.com/2yzgJnGGyQ — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 1, 2022

هذا وستستقبل 209 مساجد في إسطنبول أيضا المصلين الراغبين في الاعتكاف بعد حظره لعامين بسبب كورونا، وخلال أوقات الاعتكاف سيتم الالتزام بالتدابير الاحترازية كافة، وقبول 5 أشخاص كحد أقصى داخل كل مسجد.

تعليمات لمساجد السعودية

وكانت السلطات السعودية أصدرت قبل أيام عددا من التنظيمات الخاصة بالموسم الرمضاني، تضمن منع التصوير والبث لغير الحرمين في مكة والمدينة. والذي يتولاه التلفزيون الرسمي.

وبرر المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء سعد الشثري، ذلك بانشغال المصلين بالكاميرات أثناء الصلاة، وهو ما وصفه بـ”التفريط والانصراف عن العبادة”.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أكدت على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين في بيان أصدرته، أخيراً، ضرورة عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

منع مكبرات الصوت إلا للأذان والإقامة

ووجهت قبل عشرة أشهر منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجات جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية.

كما حذرت جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق السعودية بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها. وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة. وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن تنظف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة.

كما شملت التوجيهات التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوت على “جوامع الدعاء” وهي الأدعية المألوفة والموروثة.

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