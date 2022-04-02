أول تعليق من خليلوزيتش بعد وقوع المغرب في مجموعة صعبة بمونديال كأس العالم 2022

وطن – علق مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، بعد قرعة كأس العالم 2022 ووقوع المغرب ” أسود الأطلس” في مجموعة صعبة بالمونديال.

تعليق خليلوزيتش على قرعة كأس العالم 2022

وقال المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش 69 عاماً، المدير الفني لمنتخب المغرب بشأن قرعة مونديال كأس العالم قطر 2022 ووقوع المنتخب الذي يدربه في مجموعة صعبة، ” القرعة وضعتنا في مجموعة ليست سهلة، كما ويكفي فقط المنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم. في النسخة الماضية بدولة روسيا”.

وحيد خليلوزيتش: القرعة صعبة ولكن ليس هناك فرق صغيرة 🗣️ pic.twitter.com/ZV5ELMAwc4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 1, 2022

وأضاف خليلوزيتش، ” لا ننسى المنتخب البلجيكي، الذي يعد من المنتخبات الأوروبية القوية. كما لا يجب الاستهانة بالقوة التي يمتلكها منتخب كندا”.

المدرب خليلوزيتش والرهان على منتخب المغرب

وتابع مدرب منتخب المغرب حديثه، ” أراهن على تحقيق شيء مع المنتخب المغربي في دولة قطر، مثلما فعل المنتخب الجزائري في مونديال 2014 بدولة البرازيل”. ونجح المدرب البوسني خليلوزيتش. في قيادة منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” في الوصول إلى دور الثمن النهائي.

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب #المغرب، عن طموجه لتكرار ما حققه مع منتخب #الجزائر في مونديال 2014 عندما وصل إلى ثمن النهائي وخرج بصعوبة أمام ألمانيا #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/XzWjaQoqe1 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) April 2, 2022

وقد أسفرت قرعة مونديال كأس العالم 2022، التي أقيمت في الدولة المستضيفة قطر بنسختها ال22، وقوع منتخب المغرب في المجموعة السادسة الصعبة. برفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

الاستعداد للمونديال

واستكمل، ” نواجه منتخبات قوية في مونديال كأس العالم 2022، ويجب علينا أن نتسلح بكل الإمكانيات، كما وعلينا الاستعداد الجيد والقيام بمجهود كبير”.

وختم المدرب خليلوزيتش، ” إنها كأس عالم مختلف هذه المرة، لكنني أعتقد بأن القطريين سينظمون بطولة رائعة وملفتة للجميع، كما أن الجميع يطلع لهذا الشيء بفارغ الصبر”.

2010 مع كوت ديفوار ✅

2014 مع الجزائر ✅

اليابان 2018 ✅

2022 مع المغرب ✅ وحيد خليلوزيتش يمتلك شفرة الصعود إلى كأس العالم دائمًا 🔝 pic.twitter.com/dOmbsq3j09 — Yallakora (@Yallakoranow) March 31, 2022

وتعد رابع منتخب ينجح المدرب البوسني خليلوزيتش، في قيادته للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان في مسيرته التدريبية مع المنتخبات.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب أسود الأطلس المغربي نجح للمرة السادسة، في تاريخ مسيرته في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. كما ويعد أول منتخب في القارة السمراء الأفريقية تمكن من تخطي دور المجموعات في عام 1986.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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