رياضة

أول تعليق من خليلوزيتش بعد وقوع المغرب في مجموعة صعبة بمونديال كأس العالم 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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تعليق خليلوزيتش على وقوع المغرب في مجموعة صعبة بمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
خليلوزيتش والتعليق على قرعة مونديال كأس العالم 2022

وطن – علق مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، بعد قرعة كأس العالم 2022 ووقوع المغرب ” أسود الأطلس” في مجموعة صعبة بالمونديال.

تعليق خليلوزيتش على قرعة كأس العالم 2022

وقال المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش 69 عاماً، المدير الفني لمنتخب المغرب بشأن قرعة مونديال كأس العالم قطر 2022 ووقوع المنتخب الذي يدربه في مجموعة صعبة، ” القرعة وضعتنا في مجموعة ليست سهلة، كما ويكفي فقط المنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم. في النسخة الماضية بدولة روسيا”.

وأضاف خليلوزيتش، ” لا ننسى المنتخب البلجيكي، الذي يعد من المنتخبات الأوروبية القوية. كما لا يجب الاستهانة بالقوة التي يمتلكها منتخب كندا”.

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المدرب خليلوزيتش والرهان على منتخب المغرب

وتابع مدرب منتخب المغرب حديثه، ” أراهن على تحقيق شيء مع المنتخب المغربي في دولة قطر، مثلما فعل المنتخب الجزائري في مونديال 2014 بدولة البرازيل”. ونجح المدرب البوسني خليلوزيتش. في قيادة منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” في الوصول إلى دور الثمن النهائي.

وقد أسفرت قرعة مونديال كأس العالم 2022، التي أقيمت في الدولة المستضيفة قطر بنسختها ال22، وقوع منتخب المغرب في المجموعة السادسة الصعبة. برفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

الاستعداد للمونديال

واستكمل، ” نواجه منتخبات قوية في مونديال كأس العالم 2022، ويجب علينا أن نتسلح بكل الإمكانيات، كما وعلينا الاستعداد الجيد والقيام بمجهود كبير”.

وختم المدرب خليلوزيتش، ” إنها كأس عالم مختلف هذه المرة، لكنني أعتقد بأن القطريين سينظمون بطولة رائعة وملفتة للجميع، كما أن الجميع يطلع لهذا الشيء بفارغ الصبر”.

وتعد رابع منتخب ينجح المدرب البوسني خليلوزيتش، في قيادته للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان في مسيرته التدريبية مع المنتخبات.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب أسود الأطلس المغربي نجح للمرة السادسة، في تاريخ مسيرته في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. كما ويعد أول منتخب في القارة السمراء الأفريقية تمكن من تخطي دور المجموعات في عام 1986.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر) 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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