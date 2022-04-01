بشار الأسد دخل موسوعة “جينيس” في التعذيب.. هكذا سخر ناشطون من قانونه لتجريم التعذيب

وطن – سخر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي من رئيس النظام السوري بشار الأسد، عقب إعلانه إصدار قانون جديد يجرم التعذيب في السجون.

وبحسب تقارير أممية فإن بشار الأسد قتل ما لا يقل عن 14 ألفا و360 مواطنًا سوريًا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام.

بشار الأسد يصدر قانون تجريم التعذيب في السجون!!

ابن الحرام حطم أرقام قياسية في التعذيب من ناحية العدد و الكم و الأساليب و حتى الاطفال لم يسلموا من سجونه.

لعنة الله عليك و على كل من ايدك بشطر نصف كلمة #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/YjeSXy5lib — نحو الحرية (@thWm3ojg2KigZYf) March 31, 2022

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن “العقوبات تدرجت في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي. حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء في أثناء التعذيب. في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.

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سخرية من قانون تجريم التعذيب

وكتب أحد النشطاء ساخرا من هذا القانون:”بشار الأسد الذي دخل موسوعة جينيس للتعذيب، يصدر قانونا يجرم التعذيب في السجون.”

فيما كتب كريم سيف: “أحلى نكته سمعتها النهاردة.”

زي ما بشار الأسد بقى ناشط ضد التعذيب، علاء ابن حسني مبارك بقى ناشط مع فلسطين وبيكشف عنصرية اسرائيل 🤨 pic.twitter.com/YRKOHQKFxc — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) March 31, 2022

فيما قالت ناشطة باسم لارا إن هذا القانون يمثل حرفيا “تنصل بشار الأسد من جرائم التعذيب في سجون النظام والتي راح ضحيتها آلاف المعتقلين.”

🔴 هدا القانون حرفيا .. تنصل بشار الأسد من جرائم التعذيب في سجون النظام والتي راح ضحيتها آلاف المعتقلين . pic.twitter.com/5drB0tbwkV — 🇺🇦Lara (@larahidar) March 30, 2022

بنود القانون

القانون المثير للجدل “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف، أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه”.

اليوم أصدر #الأسد قانوناً لتجريم التعذيب جاء فيه: "تصل العقوبات إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب"

هذا الشاهد اغتُصب بأدوات صلبة وشاهدَ أمام عينيه مقتل رفاقه في الزنزانة تحت التعذيب#وحدن_بيبقوا @k7ybnd99 pic.twitter.com/dE0PXPq6fc — تلفزيون سوريا (@syr_television) March 30, 2022

وينص القانون الذي أقره بشار الأسد أيضا على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.

من جانبه كتب الناشط السوري عمر مدنية مهاجما رئيس النظام:”بشار الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب.. نسي ابن الحرام انه قتل عشرات الالاف من السوريين تحت التعذيب في سجونه.”

بشار الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب..

نسي ابن الحرام انه قتل عشرات الالاف من السوريين تحت التعذيب في سجونه — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 30, 2022

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلق

هذا وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، إن النظام السوري لديه قوانين تتعارض وتنسف قانون “تجريم التعذيب” الذي أصدره بشار الأسد.

وأفاد عبد الغني في تصريح خاص لـ”تلفزيون سوريا” بأن هناك عدة نقاط تنسف القانون الذي أصدره النظام السوري حول تجريم التعذيب، بعد مناقشته في مجلس الشعب.

حيث لفت إلى أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب لأن أعضاءه يعيّنون من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ويأتمر بأوامرهم. والشبكة السورية راجعت أسماء الأعضاء في مجلس الشعب ووجدت أن ثلثها تقريباً كان منتسباً لقوات النظام والأجهزة الأمنية أو الرديفة لها. ومتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب السوري.

كما أنه بحسب تقارير أممية كـ (لجنة التحقيق الدولية)، وتقارير منظمات دولية كـ (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) ووفق بيانات الشبكة السورية، فإن التعذيب في سجون النظام السوري منذ العام 2011 يشكل جرائم ضد الإنسانية، بشكل ممنهج، يقول “عبدالغني”.

واستشهد مدير الشبكة بالحكم الذي صدر في ألمانيا ضد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري أنور رسلان بالسجن المؤبد، والذي دانَ النظام وأكد أن منظومته متورطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن النظام السوري قتل 14 ألفاً و449 مواطنا سوريا، بينهم 174 طفلا و74 امرأة في سجونه تحت التعذيب. وما زال إلى الآن بشار الأسد هو الرئيس لهذا النظام.

وتابع متسائلا:”فكيف سنصدق أن هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم قد تغير، ولم يحاسب أي أحد من المتورطين بقتل السوريين على الإطلاق كل الفترة الماضية.”

(تويتر)

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