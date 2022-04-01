اعتراض مكالمات تكشف ممارسة الجنود الروس للجنس مع أنفسهم أثناء المعارك

وطن – كشفت المكالمات التي اعترضتها خدمة الأمن الأوكرانية عن تدني الروح المعنوية للقوات الروسية على خط المواجهة في أوكرانيا، حيث وصف أحد الجنود رفاقه بـ “الحمقى الأغبياء”.

تسجيلات لمكالمات جنود روس

وحسب موقع “ديلي ستار“، نشر جهاز الأمن الأوكراني مكالمة تم اعتراضها قيل إنها لجندي روسي أسير يهاجم جيش بلاده، واصفا إياهم بـ “الحمقى الأغبياء” الذين “يمارسون الجنس مع أنفسهم” في المعركة.

وقالت وكالة الامن الأوكرانية إن المكالمة كانت بين جندي أسير وزوجته، قائلا لها: “في لوائنا الجنود يمارسون الجنس مع أنفسهم ..هناك خسائر والعديد من الجرحى”.

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وردا على سؤال عما إذا كانت الخسائر ناتجة عن عدم كفاءة شخص ما، قال “الجيش كله معنا حمقى أغبياء.”

وأضاف: “من غير الواضح سبب وجودنا هنا”.

وفي تسجيل آخر شاركه أنطون جيراشينكو ، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، يعرض تفاصيل رجل يتحدث إلى والدته ويسألها عما يُعرض على التلفزيون الروسي.

وقال:”كل شيء سيء، لم يبق أحد بيننا تقريبًا. قالوا إننا سنستمر حتى النهاية، حتى يُقتل الجميع”.

ولدى سؤاله عما إذا كان ضابطه الكبير لا يزال في الوحدة، أجاب: “لا، لقد هجرنا بالأمس. كلنا سنموت في الماء إذا غادر”.

معنويات محبطة

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يرفض فيه الجنود الروس، الذين يفتقرون إلى الأسلحة والمعنويات، “تنفيذ الأوامر، وتخريب معداتهم الخاصة، بل وإسقاط طائراتهم بطريق الخطأ“.

هذا وفقًا لمديرلرئيس المخابرات البريطانية السير جيريمي فليمنج، الذي قال خلال كلمة ألقاها في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، فإن فلاديمير بوتين “أخطأ في الحكم على مقاومة الشعب الأوكراني”. وأن الغزو استمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ورفض المئات من الجنود الروس الذين ضاقوا ذرعا من القتال واقتحموا ساحة المعركة تنفيذ أوامر قادتهم، وفقا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة لـ ZSU إن الجنود رفضوا أمرًا قبل أكثر من أسبوع بقليل وغادروا منطقة العمليات مع 70 وحدة من المعدات المذهلة في مدينة سومي، شمال شرق البلاد.

وأفادت الأنباء أن حوالي 300 جندي اعترضوا على أوامر قائدهم وابتعدوا عن منطقة القتال في منطقة أوختيرسكي ، وفقًا لموقع برافدا.

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