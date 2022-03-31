موعد مباراة الزمالك وساغرادا والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

وطن – يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وساغرادا إسبيرانسا الأنغولي الجمعة القادمة، ضمن منافسات دوري بطولة أفريقيا 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك وساغرادا في دوري أبطال أفريقيا

وستنطلق مباراة الزمالك وساغرادا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر، كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ستكون عند الساعة السابعة مساءً.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث كافة منافسات دوري أبطال أفريقيا كالعادة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصرية في الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports 3 HD”، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة الزمالك وساغرادا

وسيعلق على أحداث المباراة بين المستضيف الزمالك وساغرادا، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي محمد فوزي.

وخيم التعادل السلبي بدون أي أهداف بين الزمالك وساغرادا الأنغولي، في المواجهة السابقة تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق باتريس كارتيرون، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

كما وخاض فريق الزمالك المصري 5 مباريات في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حقق التعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين، وبات على بعد خطوة واحدة من الخروج من البطولة القارية.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق الوداد المغربي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم برصيد 12 نقطة، كما ويليه بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني فريق بترو إتليتيكو الأنغولي برصيد 11 نقطة.

وجاء فريق الزمالك في ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، وآتى فريق ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي في أدنى الترتيب بنقطة واحدة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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