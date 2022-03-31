منتخب الأرجنتين وسلسلة اللاهزيمة بعد تعادله أمام الإكوادور (فيديو)

وطن – نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الرقم القياسي بعد تعادله الإيجابي أمام الإكوادور، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، بالوصول إلى المباراة رقم 31 في سلسلة اللاهزيمة.

منتخب الأرجنتين وسلسلة اللاهزيمة

واستطاع منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، من الوصول إلى المباراة رقم ال31 بدون أي هزيمة، ومعادلة السلسلة التاريخية التي حققها خلال الفترة ما بين 1993-1995، بعد التعادل في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية أمام الإكوادور بهدف لكليهما.

منتخب الارجنتين يبتعد بفارق 7 مباريات فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم ايطاليا كأطول سلسلة لا هزيمة عبر التاريخ pic.twitter.com/ZAITqK4XPY — 71⭐ بوكادونا (@BOCADONA) March 26, 2022

كما ويعد منتخب إيطاليا صاحب أطول سلسلة انتصارات بدون أي خسارة في تاريخ مسيرته. برصيد 37 مباراة، بينما توقف منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته عند رقم 35 مباراة متتالية. وفق شبكة أوبتا للإحصائيات العالمية في مجال الرياضة.

وحقق منتخب “راقصي التانغو” الرقم القياسي الجديد في سجل تاريخه، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي تولى قيادة تدريب الأرجنتين خلفاً للمدرب سامبولى. بعد خروج المنتخب من دور الثمن النهائي من مونديال روسيا عام 2018.

الأرجنتين والتعادل مع الإكوادور

وخيم التعادل الإيجابي بين منتخب الأرجنتين والإكوادور بهدف لكليهما، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

وسجل الأرجنتين أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال24. عن طريق اللاعب جولييان ألفاريز، كما وأدرك الإكوادور هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية المباراة من توقيع اللاعب إنر فالينسيا.

هدف الارجنتين الأول عن طريق الفاريز 🇦🇷💙 pic.twitter.com/Oe5EaLoJ0r — Amr (@Amr21DS) March 30, 2022

وشهدت المباراة تفوق منتخب الإكوادور. الأكثر تسديداً على شباك مرمى الأرجنتين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط.

كما وكان الأرجنتين الأكثر استحواذاً على الكرة داخل أرضية الملعب. أمام الإكوادور، فقد وصلت نسبة الاستحواذ إلى 54%، بينما كانت نسبة استحواذ منتخب الإكوادور 46%.

هدف التعادل الإكوادور فالنسيا pic.twitter.com/wzRulw6iMS — كرة القدم اللاتينيه (@CONMEBOL2021) March 30, 2022

وبهذا التعادل يحتل الأرجنتين المركز الثاني من ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 39 نقطة، خلف المتصدر البرازيل برصيد 45 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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