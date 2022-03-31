رياضة

منتخب الأرجنتين وسلسلة اللاهزيمة بعد تعادله أمام الإكوادور (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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وطن – نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الرقم القياسي بعد تعادله الإيجابي أمام الإكوادور، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، بالوصول إلى المباراة رقم 31 في سلسلة اللاهزيمة.

منتخب الأرجنتين وسلسلة اللاهزيمة

واستطاع منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، من الوصول إلى المباراة رقم ال31 بدون أي هزيمة، ومعادلة السلسلة التاريخية التي حققها خلال الفترة ما بين 1993-1995، بعد التعادل في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية أمام الإكوادور بهدف لكليهما.

كما ويعد منتخب إيطاليا صاحب أطول سلسلة انتصارات بدون أي خسارة في تاريخ مسيرته. برصيد 37 مباراة، بينما توقف منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته عند رقم 35 مباراة متتالية. وفق شبكة أوبتا للإحصائيات العالمية في مجال الرياضة.

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وحقق منتخب “راقصي التانغو” الرقم القياسي الجديد في سجل تاريخه، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي تولى قيادة تدريب الأرجنتين خلفاً للمدرب سامبولى. بعد خروج المنتخب من دور الثمن النهائي من مونديال روسيا عام 2018.

الأرجنتين والتعادل مع الإكوادور

وخيم التعادل الإيجابي بين منتخب الأرجنتين والإكوادور بهدف لكليهما، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

وسجل الأرجنتين أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال24. عن طريق اللاعب جولييان ألفاريز، كما وأدرك الإكوادور هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية المباراة من توقيع اللاعب إنر فالينسيا.

وشهدت المباراة تفوق منتخب الإكوادور. الأكثر تسديداً على شباك مرمى الأرجنتين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط.

كما وكان الأرجنتين الأكثر استحواذاً على الكرة داخل أرضية الملعب. أمام الإكوادور، فقد وصلت نسبة الاستحواذ إلى 54%، بينما كانت نسبة استحواذ منتخب الإكوادور 46%.

وبهذا التعادل يحتل الأرجنتين المركز الثاني من ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 39 نقطة، خلف المتصدر البرازيل برصيد 45 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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