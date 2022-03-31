معارض مصري يزعم لقاء أيمن نور بـ محمد دحلان سرا في فرنسا ويكشف السبب

وطن – زعم المعارض والإعلامي المصري المعروف عمرو عبدالهادي، أن المرشح الرئاسي السابق أيمن نور ـ يقيم في تركيا منذ سنوات ـ قد التقى القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان في فرنسا سرا.

وعبر تغريدة له بحسابه الرسمي على تويتر، قال “عبدالهادي” إن أيمن نور التقى سرا في فرنسا، محمد دحلان ـ المقرب من ابن زايد ويقيم في الإمارات ـ للاتفاق معه على زيادة دعم قناة “الشرق” التي تبث من تركيا ويترأسها نور.

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موضحا أنه سافر في جولة أوروبية كانت بمثابة غطاء لهذا اللقاء.

حيث كتب بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “أيمن نور قال لأصدقائه في دكان اتحاد القوى الوطنية إنه سافر في جولة أوروبية كلفته ١٠ آلاف يورو.”

وتابع زاعما:”لكنها في الحقيقة كانت غطاء للاجتماع مع محمد دحلان في فرنسا للاتفاق معه على زيادة دعم قناة الشرق حتى تستمر القناة في تركيا أو خارجها.”

ومصلحة دحلان من ذلك بحسب مزاعم عمرو عبدالهادي هي “سيطرة الإمارات عن طريقه على المعارضين المصريين بتركيا.”

قناة الشرق

ومعروف أن قناة “الشرق” كانت إلى جانب قناة “مكملين” أبرز القنوات المعارضة لنظام السيسي والتي كانت تبث من تركيا طيلة السنوات الماضية.

وكان أبرز مذيعي تلك القنوات الذين يحظون بشعبية واسعة في الأوساط المعارضة، هما معتز مطر مقدم برنامج “مع معتز” على شاشة “الشرق”، وكذلك محمد ناصر على قناة “مكملين”.

إلا أنه بعد التقارب المصري التركي الأخير، وعودة العلاقات بين مصر وتركيا استدعت وقوف هجوم هذه القنوات على نظام السيسي، وكذلك إيقاف معتز مطر ومحمد ناصر عن الظهور.

إيقاف الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر

ويشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي، أعلن الإعلامي المصري محمد ناصر التوقف عن تقديم برنامجه عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مماثل للإعلامي المصري معتز مطر، بطلب من السلطات التركية، بحسب ما أوضح مطر.

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ويقيم معتز مطر حاليا في بريطانيا بعد أن غادر تركيا، وعاد للظهور المباشر عبر منصته على اليوتيوب ولا زال يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

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وتوجد في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة، على رأسها قنوات الشرق ومكملين ووطن، ركزت في السنوات الثماني الماضية على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

إلا أن كل ذلك بدأ في التحول بشكل معاكس مؤخرا، عقب مصالحة مصر وتركيا التي تشهد تطورا ملحوظا مؤخرا

جدير بالإشارة أيضا أن عمرو عبدالهادي، أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بزعمه اعتقاله في قطر قبل أشهر وتهديده قبل أن يفرج عنه.

وكذب العديد من النشطاء رواية عمرو عبدالهادي، كما نفى صحة ادعاءاته شخصيات بارزة مثل نجل القرضاوي الشاعر عبدالرحمن يوسف. بعد أن زج عبدالهادي باسم أخته علا القرضاوي في تغريداته، والتي كانت معتقلة لدى نظام السيسي.

كما كذب محامي علا القرضاوي، جميع ادعاءات عمرو عبدالهادي في هذا الشأن.

(تويتر)

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