“أرامكو” تنشر فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الحوثيين لمنشأة نفطية في جدة الأسبوع الماضي

وطن – نشر تشارليز ليستر، زميل ومدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط مقطع فيديو جديد صادر عن شركة “أرامكو” السعودية يظهر لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لمنشأة نفطية تابعة لها في جدة قبل أيام.

لحظة استهداف منشأة نفطية في جدة

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر بوضوح لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لخزانات الوقود في المنشأة النفطية.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن إحدى المسيرات لم تتمكن من استهداف الخزان النفطي بشكل مباشر، وإنما سقطت على مسافة قريبة جدا من الخزان، مما أدى لإحداث أضرار وتسرب النفط منه ثم اشتعاله.

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التحالف يعترف

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، قد أعلن الجمعة 25مارس/آذار الحالي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة تعرضت لهجوم وتمت السيطرة على حريق شب في خزانين بالمنشأة النفطية.

وتضمن بيان للتحالف إنه لم تقع خسائر بشرية نتيجة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وجاءت الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين المقربين من إيران.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد حذرت من مخاطر خفض إنتاجها النفطي غداة هجمات للحوثيين بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

تفاصيل الهجمات

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات استهدفت السعودية، ما أسفر عن اندلاع الحريق الهائل في المنشأة النفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

بينما قال المتحدث باسمهم يحيى سريع أنه تم “استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة. واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ البالستية”.

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كما تحدث سريع، عن قصف أهداف في مناطق جيزان وظهران الجنوب، وأبها، وخميس مشيط، بـ”أعداد كبيرة من الصواريخ البالستية”.

بيان القوات المسلحة للعملية النوعية في العمق السعودي #عملية_كسر_الحصار_الثالثة pic.twitter.com/fKW8X25xmq — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

السعودية تخلي مسؤوليتها عن نقص امدادات الطاقة

من جانبها نقلت الوكالة الرسمية السعودية، عن وزارة الطاقة قولها الجمعة: إن المملكة “لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية”.

بينما أضافت أنّ محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة “المختارة” في منطقة جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية.

واعتبرت أن هذه “الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم”. وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

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