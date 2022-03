“أرامكو” تنشر فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الحوثيين لمنشأة نفطية في جدة الأسبوع الماضي

وطن – نشر تشارليز ليستر، زميل ومدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط مقطع فيديو جديد صادر عن شركة “أرامكو” السعودية يظهر لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لمنشأة نفطية تابعة لها في جدة قبل أيام.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر بوضوح لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لخزانات الوقود في المنشأة النفطية.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن إحدى المسيرات لم تتمكن من استهداف الخزان النفطي بشكل مباشر، وإنما سقطت على مسافة قريبة جدا من الخزان، مما أدى لإحداث أضرار وتسرب النفط منه ثم اشتعاله.

New video from #Saudi @aramco shows the #Houthi projectiles hitting the fuel storage facility in #Jeddah.

Can’t make out what they were from this imagery, but precision & trajectory may point to loitering munitions.

pic.twitter.com/czUBBIMSHl

