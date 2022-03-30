وزير الدفاع الإسرائيلي هدد “عباس”: إما ان تدين عملية “بني براك” وإلا هذا ما سيحدث!

وطن – كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس بعث “رسالة صارمة” إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحثه على إدانة الهجوم الذي وقع ليلة الثلاثاء في بني براك، حسبما أكد مسؤولان مطلعان على الأمر، موضحا أنه هدد بإلغاء جميع التسهيلات التي تم إقرارها للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان.

عباس يدين العملية بعد أقل من ساعة من وصول التهديد

وقال المسؤولان، إنه بعد أقل من ساعة من تلقي الرسالة، أصدر عباس إدانة – وهي خطوة نادرة لم يتخذها زعيم السلطة الفلسطينية بعد الهجمات في بئر السبع والخضيرة اللتين حدثتا الأسبوع الماضي.

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وبحسب الموقع تدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لسلسلة من التحركات لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في أوائل أبريل.

تسهيلات أقرها الاحتلال بمناسبة شهر رمضان

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي إن هذه التسهيلات تشمل تصاريح دخول إضافية للمصلين المسلمين المسنين للصلاة في المسجد الأقصى. وتمديد ساعات هذه التصاريح، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين، وهي محدودة بشكل عام.

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وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن الحكومة ستزيد عدد تصاريح العمل لسكان غزة في إسرائيل بمقدار 8000 تصريح إضافي. وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 20.000 تصريح لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. المنطقة التي شهدت واحدة من أهدأ فتراتها منذ أكثر من عام.

لكن مسؤولاً قال لتايمز أوف إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات معرضة للخطر بعد هجوم يوم الثلاثاء في بني براك. والذي قتل فيه أربعة مدنيين وضابط شرطة، مضيفاً أن الإيماءات كانت ستتعرض لخطر أكبر لو التزم عباس الصمت.

مسؤول فلسطيني يؤكد أن الجمهور الفلسطيني يعارض توجه عباس

وأشار مسؤول فلسطيني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إلى أنه من غير المرجح أن يحصل رئيس السلطة الفلسطينية على دعم من الجمهور. الذي لم يجنِ ثمارًا من “المسار الدبلوماسي” الذي يمثله عباس.

وقال “مع ذلك فقد اتخذ قرار التحدث علانية، على الرغم من أن بينيت لم يدين قط قتل مدنيينا، وهو ما يحدث كثيرًا”.

واستشهد 51 فلسطينيًا منذ بداية عام 2022 على أيدي الجيش الإسرائيلي. دون أن تصدر أي إدانة من مسؤولين إسرائيليين على عمليات القتل.

وعلى الجانب الآخر وفقا للموقع، قُتل 11 إسرائيليا في ثلاث هجمات خلال الأيام السبعة الماضية وحدها. في أكثر الأسابيع دموية منذ عام 2006، عندما أسفر تفجير انتحاري عن مقتل عدد مماثل من المدنيين في تل أبيب.

ونفذ الهجومان الأولان من قبل مواطنين عرب إسرائيليين لكن مهاجم يوم الثلاثاء كان فلسطينيا من الضفة الغربية. وهو سجين أمني سابق على صلة بحركة فتح التي يتزعمها عباس.

عباس يدين عملية بني براك

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أدان عملية بني براك شرق تل أبيب، مساء الثلاثاء. والتي أدت لمقتل 5 إسرائيليين، واستشهاد منفذها ضياء حمارشة من بلدة يعبد غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن محمود عباس،”عبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء أمس. وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع. حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية”.

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