هل زيف “مليونير البتكوين” موته؟ .. ملك العملات المشفرة الذي أخذ 215 مليون دولار إلى قبره

وطن – رجل أعمال يبلغ من العمر 30 عامًا يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة يسقط فجأة ميتًا في شهر العسل في الهند، آخذًا معه كلمات المرور المشفرة التي ترتبط بـ215 مليون دولار من أموال المستثمرين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد أثارت الظروف الغريبة التي أحاطت بوفاته المفاجئة – بما في ذلك حقيقة أنه وقع وصية قبل 9 أيام فقط من وفاته – الشكوك بأن جيرالد كوتين، الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة تشفير في كندا، قد زيف الأمر برمته.

ويروي فيلم وثائقي جديد من Netflix بعنوان “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”، عن مجموعة من المحققين ومتعقبي الإنترنت يحاولون كشف الغموض الذي يحيط بالموت المريب لمليونير البيتكوين.

وفجأة انتشرت نظريات مثيرة عبر الإنترنت مفادها أن “مليونير بيتكوين” قد زيف موته وهرب بالمال، وأنه كان يعيش بهوية مفترضة في الخارج.

فيما أشارت نظريات أخرى إلى أنه تسمم من قبل زوجته أو أنه قُتل من قبل رجال العصابات.

ملايين مفقودة

تحولت المؤامرات إلى أدلة ظرفية عندما اكتشف المستخدمون أن كوتين، والشريك المؤسس لشركة “Quadriga” مايكل باترين، قد تجاوزا الماضي في مخططات Ponzi ، وغسيل الأموال، وسرقة الهوية، وعمليات احتيال الخروج.

وحتى يومنا هذا 169 مليون دولار مفقود. وحث المحققين والضحايا على استجواب من هو جيرالد كوتين؟ هل هو العقل المدبر الإجرامي المخادع الذي قام بواحدة من أعظم حيل الخروج في التاريخ؟ أم أنه مجرد بطاقة بوكيمون يلعب دور المهووس بالعملات المشفرة الذي جاء زواله مبكرا عندما بدأت الجدران تغلق في مخطط بونزي المشفر؟

وعرف تونغ زو أن شيئًا ما كان خطأً فادحًا عندما بعد شهرين من طلبه سحب الأموال من حساباته في Quadriga، حيث لم تظهر الأموال في حسابه الجاري.

هذا ولم يكن مهندس البرمجيات من سان فرانسيسكو وحده في هذه المشكلة، فقد واجه المئات من العملاء الآخرين نفس المعضلة.

وقال زو في الفيلم الوثائقي: “لقد بدأت طلب السحب في أواخر أكتوبر 2018 تقريبًا. على الرغم من المحاولات العديدة للوصول إلى Quadriga ، إلا أنه لم ينجح أي شيء حتى يناير 2019.

مضيفا: “لقد بدأت في الذعر ، هذه هي مدخراتي بالكامل التي تم بناؤها خلال عشرات السنين من العمل وبيع شقتي. وأنا فقط صليت إلى الله.

مات بشكل غير متوقع

سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ في 14 كانون الثاني (يناير) 2019 عندما أعلنت شركة Quadriga على صفحتها على Facebook أن جيري كوتون، الرجل البالغ من العمر 30 عامًا والذي قاد أكبر بورصة تشفير في كندا، قد مات بشكل غير متوقع خلال شهر العسل في الهند.

وبعد وقت قصير من إشعار الوفاة، أصدرت الشركة إعلانًا ثانيًا كان أكثر صدمة من الأول قالت فيه: “كان Cotten هو الشخص الوحيد الذي لديه إمكانية الوصول إلى المحافظ الرقمية التي تحتوي على 215 مليون دولار من عملات البيتكوين وأموال مملوكة لمستخدمي Quadriga.”

وأوقفت شركة Quadriga التداول وقدمت طلبًا للإفلاس.

ووفقًا لشهادة خطية قدمتها زوجته جينيفر روبرتسون، لم تتمكن Quadriga من سداد مستثمريها لأنها لم تكن تمتلك مفاتيح الاسترداد لمحافظ الشركة “الباردة” – وهو نظام يتم فيه تخزين العملات المشفرة في وضع عدم الاتصال لتجنب القرصنة.

كما لم يكن لديها رمز المرور لجهاز الكمبيوتر المحمول المشفر التابع لـ Cotten ، وذلك “على الرغم من عمليات البحث المتكررة والدؤوبة” في جميع أنحاء منزلهم على أمل العثور عليها مكتوبة في مكان ما، حسب قولها.

“لا ثقة في أحد”

هذه الأخبار أذهلت مجتمع العملات المشفرة. وفي عالم البتكوين المبدأ السائد هو “لا ثقة في أحد”، لذلك كان الحل الثاني هو “أن يكون لديك دائمًا خطة طوارئ”.

وتحتفظ معظم بورصات العملات المشفرة بنسبة صغيرة من مقتنياتها في “محافظ ساخنة” والتي تعمل بشكل أشبه بدفتر شيكات أو بطاقة خصم لتسهيل عمليات التداول السريعة.

ومع ذلك ، يتم حفظ غالبية العملات في “محافظ باردة” غير متصلة بالإنترنت، محمية بواسطة مفتاح خاص طويل مستحيل يتم إنشاؤه عشوائيًا.

وعلى عكس كلمات المرور المصرفية العادية، لا يوجد ملاذ إذا فقدت مفتاح محفظتك الباردة، فستضيع الأموال إلى الأبد.

ووفقًا لـ “Vanity Fair” ادعى Cotten في مقابلة عام 2014 أنه كتب كلمات المرور الخاصة به على الورق وأغلقها في صندوق ودائع آمن في أحد البنوك، “لأن هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على العملات المعدنية آمنة.”

وقبل وقت قصير من وفاته، أخبر “كوتين” الأصدقاء المقربين والعائلة أن كوادريجا لديه “مفتاح ميت” من شأنه أن يرسلهم للوصول إلى أموال البورصة في حالة اختفائه أو وفاته. لكن لم يكن أي من هذا صحيحا.

تفاصيل وفاته

ولم تؤد الظروف الغريبة التي أحاطت بوفاته إلا إلى إثارة الشكوك. ووفقًا لـ Globe and Mail الكندية، كان العروسين يقضون شهر العسل عندما وصل الزوجان إلى فندق Oberoi Rajvilas بسعر 932 دولارًا في الليلة في جايبور في 8 ديسمبر 2018.

وبعد فترة وجيزة من تسجيل الوصول، اشتكى Cotten من آلام حادة في المعدة وتم نقله إلى مستشفى قريب حيث تم تشخيص إصابته بإسهال المسافر، لكنه مات بعد 24 ساعة.

وكشف تقرير لطبيب كوتين المعالج، الدكتور جايانت شارما، أنه يعاني من مرض “كرون” وهو مرض مزمن يسبب التهاب الجهاز الهضمي.

فيما أخبرت زوجته في وقت لاحق بإفادة قضائية خطية أن كوتين قد تم تشخيصه بالمرض عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره.

وسرعان ما تدهورت حالته بعد ظهر اليوم التالي، وأشارت تحاليل الدم إلى صدمة إنتانية. وتعرض كوتين لسكتة قلبية مرتين وتم إنعاشه مرتين لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه مرة ثالثة.

وبحلول الساعة 7:26 مساءً، أُعلن وفاة العبقري المشفر البالغ من العمر 30 عامًا، رسميًا من “مضاعفات مرض كرون”.

لكن طبيب الجهاز الهضمي الذي عالج كوتين قال لصحيفة The Globe and Mail إن وفاته تطارده. وقال “لسنا متأكدين من التشخيص”. لم يتم إجراء تشريح للجثة.

ويتوافق الانخفاض السريع في العناصر الحيوية في كوتين مع ما قد يعاني منه المريض المصاب بالمرض، على الرغم من أنه وفقًا لمؤسسة Crohn’s & Colitis Foundation، من غير المرجح أن يموت الشخص بسببه.

شهادة وفاة

وأثار دائنو Quadrigss قلقهم بشأن صحة شهادة وفاة Cotten التي أخطأت في كتابة اسمه باسم “Cottan” – خاصةً لأنه من السهل نسبيًا الحصول على شهادات الوفاة المزورة والوثائق الأخرى في الهند.

ووفقًا لصحيفة The Globe and Mail، فإن الإجراءات القياسية في الهند تنص على تحنيط الجثث قبل نقلها. لكن في حالة كوتين ، تم نقل جثته مباشرة إلى الفندق.

من هناك حاول حراس الأمن العاملون في فندق 5 نجوم الفاخر إرسال جثته إلى كلية ومستشفى المهاتما غاندي الطبية (MGMC) لتحنيطه لكن المستشفى رفض الطلب.

وقال طبيب كبير في المستشفى لاحقًا لصحيفة The Economic Times، بشرط عدم الكشف عن هويته: “أخبروني أنهم يعملون في فندق. أنكرت صراحة. لا نقبل الجثث إذا لم يتم نقلها مباشرة من المستشفى. هناك شئ غير صحيح”.

وتم نقل رفات كوتين بعد ذلك إلى مستشفى حكومي حيث كان الأطباء أقل فضولًا وتم إصدار شهادة تحنيط حسب الأصول. وفي 10 ديسمبر، بعد يوم من وفاة كوتين، خرجت روبرتسون من الفندق وعادت إلى المنزل مع جثة زوجها. كانت جنازته المغلقة في النعش بعد أربعة أيام.

وأبقى “كوادريجا” سر وفاته لمدة شهر قبل نشرها على الملأ ، الأمر الذي أثار الشكوك على الفور.

كتب وصيته قبل سفره

وأثار المزيد من الشك حقيقة أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته إلى الهند، قدم كوتين وصية مفصلة تركت كل شيء لروبرتسون: محفظته العقارية البالغة 12 مليون دولار، وسيارة لكزس الرياضية، وطائرة سيسنا، ومركب شراعي بطول 50 قدمًا ، وحسابات مصرفية وحتى نقاط المسافر الدائم.

لقد خصص 100000 دولار لرعاية كلاب الشيواوا ، لكن الغريب لم يذكر أي ذكر للأقراص الصلبة الخارجية التي خزنت معظم أموال كوادريجا.

وكان Cotten من أوائل المبشرين بالعملات المشفرة وجزءًا من مجموعة اجتمعت في المطاعم مرة واحدة في الأسبوع تسمى “Vancouver Bitcoin Co-op”. كان يعتقد أن Bitcoin يمكن أن تغير العالم من خلال تحدي الأشكال التقليدية للخدمات المصرفية.

“كان جيري ودودًا، إيجابيًا، متفائلًا، كان يضحك دائمًا. قال أندرو فاجنر لفيلم Netflix الوثائقي: “لا أعرف كيف سيبدو جيري غاضبًا”. مثل Cotten ، كان أيضًا تلميذًا مبكرًا لـ Bitcoin Co-Op.

نشأ في ضاحية بيلفيل الهادئة

وكان والديه يمتلكان متجرًا للأنتيكات، ونشأ في ضاحية بيلفيل الهادئة، “المدينة الودية”، وهي عبارة عن مجتمع على الواجهة البحرية على بعد ساعتين شمال تورنتو يشتهر بجبن الشيدر.

وصف أحد الأصدقاء السابقين كوتين بأنه “غريب الأطوار جدًا” ولكنه طفل ذكي في مجال الكمبيوتر ، كافح من أجل التأقلم معه.

عبر الإنترنت، لم تكن إعاقته الاجتماعية مهمة. عندما كان مراهقًا، انجذب كوتين نحو شبكة الإنترنت المظلمة حيث قام بتكوين معارفه الافتراضيين في غرف الدردشة ولوحات الرسائل على مواقع الويب مثل TalkGold، وهو موقع ويب غير موجود الآن كان يروج لمغامرات مشبوهة للثراء السريع ومخططات بونزي ونصائح حول كيفية إنشاء أحدهم عمليات احتيال.

واكتشف محققو الإنترنت الذين ظهروا في برنامج Trust No One أن الاسم الحقيقي لـ Patryn كان في الواقع هو “عمر Dhanani”، وهو محتال له سجل إجرامي تم القبض عليه سابقًا في عملية لاذعة لبيعه معلومات بطاقة ائتمان مسروقة في جنوب كاليفورنيا.

وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا فيدراليًا وتم ترحيله إلى كندا بعد إطلاق سراحه في عام 2007.

عاش حياة فارهة

وأدى ازدهار عملات البيتكوين إلى زيادة ثراء “كوتين” بشكل مذهل. حيث قام بشراء مركب شراعي بقيمة 600000 دولار ، وطائرة جديدة من طراز سيسنا، وجمع محفظة عقارية تضم أربعة مساكن أساسية ، (كان أحدها في جزيرته الخاصة).

وقام أيضًا بشراء 14 عقارًا مستأجرًا في نوفا سكوشا، حيث امتلك كل منزل على طريق مسدود.

وعاش “كوتين” حياة فارهة والتي تضمنت إجازات غريبة حول العالم. تفاخر كوتين ذات مرة بأنه سافر إلى 56 دولة ، 37 منها مع روبرتسون.

لكن بحلول عام 2018 ، تغيرت حظوظهم. حيث انهارت طفرة البيتكوين وانخفضت قيمتها إلى أقل من 4000 دولار. كان عملاء Quadriga يائسين لوقف الخسائر وسحب أموالهم من البورصة.

