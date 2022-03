محمد صلاح يفقد بصره أثناء تسديده ركلة الجزاء في شباك السنغال (شاهد)

تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، أثناء تسديده ركلة الجزاء الذي فشل في تسجيلها داخل شباك مرمى السنغال، بعد تعرضه لفقدان بصره بسبب إشاعة الليزر الأخضر من قبل الجماهير السنغالية في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

وفشل المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها بغرابة بعيدًا عن شباك حارس المنتخب السنغالي إدوارد ميندي، بسبب تشويش الجماهير السنغالية عليه بتسليط أضواء الليزر الأخضر الذي استمرت طوال دقائق المباراة.

كما ونشر النشطاء العديد من الصور لنجوم المنتخب المصري “الفراعنة”، أثناء تنفيذهم لركلات الجزاء أمام السنغال بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

كما وأهدر مصطفى محمد وزميله أحمد سيد زيزو ركلتي جزاء بغرابة. داخل شباك مرمى المنتخب السنغالي، لتنتهي بفوز الأخير في ركلات الترجيح 3-1.

وشهدت المباراة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، الإثارة والقوة بين منتخب مصر والسنغال طيلة مجريات دقائق المباراة.

Here’s how Mohamed Salah took his penalty against Senegal.

ونجح منتخب السنغال “أسود الترانغا” في التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، المقرر إقامتها مع أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وسجل منتخب السنغال هدف التعادل في مباراة إياب نهائي تصفيات أفريقيا 2022 المؤهلة لمونديال قطر، في الدقيقة الرابعة بعد خطأ ارتكبه. مدافع المنتخب المصري حمدي فتحي الذي سجله في شباك مرماه.

Look how the Senegalese fans treated mo he did not deserve to be treated that way pic.twitter.com/mhm9MLb3yH

— Lemo 🐎🦅 (@abdulhalimali87) March 29, 2022