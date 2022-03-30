رياضة

محمد صلاح يفقد بصره أثناء تسديده ركلة الجزاء في شباك السنغال (شاهد)

مصر تفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022 أمام السنغال بركلات الترجيح

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، أثناء تسديده ركلة الجزاء الذي فشل في تسجيلها داخل شباك مرمى السنغال، بعد تعرضه لفقدان بصره بسبب إشاعة الليزر الأخضر من قبل الجماهير السنغالية في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

محمد صلاح وأضواء الليزر

وفشل المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها بغرابة بعيدًا عن شباك حارس المنتخب السنغالي إدوارد ميندي، بسبب تشويش الجماهير السنغالية عليه بتسليط أضواء الليزر الأخضر الذي استمرت طوال دقائق المباراة.

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كما ونشر النشطاء العديد من الصور لنجوم المنتخب المصري “الفراعنة”، أثناء تنفيذهم لركلات الجزاء أمام السنغال بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

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إهدار ركلات الجزاء

كما وأهدر مصطفى محمد وزميله أحمد سيد زيزو ركلتي جزاء بغرابة. داخل شباك مرمى المنتخب السنغالي، لتنتهي بفوز الأخير في ركلات الترجيح 3-1.

وشهدت المباراة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، الإثارة والقوة بين منتخب مصر والسنغال طيلة مجريات دقائق المباراة.

منتخب السنغال والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022

ونجح منتخب السنغال “أسود الترانغا” في التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، المقرر إقامتها مع أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وسجل منتخب السنغال هدف التعادل في مباراة إياب نهائي تصفيات أفريقيا 2022 المؤهلة لمونديال قطر، في الدقيقة الرابعة بعد خطأ ارتكبه. مدافع المنتخب المصري حمدي فتحي الذي سجله في شباك مرماه.

وكان منتخب مصر قد أحرز هدف التقدم في مباراة الذهاب على ميدانه. داخل شباك مرمى السنغال، بنفس الخطأ الذي ارتكبه مدافع المنتخب السنغالي ساليو سيس الذي سجله في مرماه.

وتأهل منتخب السنغال بعد إقصاء مصر من ركلات الترجيح، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مسيرته للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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