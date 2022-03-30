“لعنة الفراعنة وأصابع مبتورة وأحذية أديداس”.. ألغاز أغرب 6 مومياوات بالعالم حيرت العلماء (شاهد)

وطن – لطالما كانت المومياوات القديمة تبهر الناس لقرون، وألهمت العديد من الحكايات والأفلام – لكنها ليست فقط من مصر القديمة.

حيث أن هناك أمثلة في جميع أنحاء العالم وأقدمها، مومياوات “تشينشورو” من تشيلي، يعود تاريخها إلى 7000 عام.

لكن علماء الآثار يقولون الآن إن الجثث المدفونة في صحراء “أتاكاما” تتعرض للرياح المتزايدة والأمطار بسبب تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” لا يزال هناك الكثير من ألغاز المومياء الأخرى التي يتعين الكشف عنها. وهنا نرفع الغطاء عن بعضها.

لعنة الفراعنة

مر ما يقرب من 100 عام منذ أن اكتشف عالم الآثار البريطاني “هوارد كارتر” المقبرة المفقودة منذ زمن طويل لـ “الشاب الملك” المصري القديم توت عنخ آمون في وادي الملوك.

ولكن بعد وقت قصير من اكتشافه المذهل في عام 1922، نشأت القصص حوله وفريقه البريطاني وأطلق العنان للعنة الفراعنة الأسطورية، حيث بدا أن العديد من المرتبطين بالحفر يموتون.

حيث توفي داعمه المالي اللورد كارنارفون، بعد أسابيع من إصابته بلدغة البعوض عقب دخوله القبر وسقط كلبه ميتًا أيضًا.

وبحلول عام 1929 توفي حوالي 22 شخصًا، بما في ذلك الرجل الذي قام بفحص مومياء الملك “توت” بالأشعة السينية، بمرض غامض، بالإضافة إلى مليونير أمريكي توفي أيضا بعد وقت قصير من زيارة الموقع.

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وكان مؤلف “شيرلوك هولمز” السير “آرثر كونان دويل”، مقتنعًا بأن اللعنة كانت تعمل.

بينما اقترح بعض العلماء أن البكتيريا الموجودة في المقبرة كانت مسؤولة عن حالات الوفاة تلك، لكن المشككين قالوا إن الوفيات كانت مجرد مصادفة.

ووصف “كارتر” الذي توفي عن 64 عامًا في عام 1939، الحديث عن لعنة بـ “خرافات وتفاهات”.

لكن في عام 2021، أيضا أغلقت سفينة الشحن إيفر جيفن قناة السويس، وألقي اللوم في حادث قطار مميت وحرائق في جميع أنحاء البلاد على “لعنة الفراعنة” لأنها تزامنت مع موكب لنقل 22 مومياء من متحف إلى آخر.

المومياوات المفقودة

وتوفي الملك توت الذي حكم مصر بين عامي 1332 و 1323 قبل الميلاد، عن عمر يناهز 20 عامًا، لكن كيف حير المؤرخون.

تشير قطعة جمجمة مفقودة إلى أنه ربما يكون قد قُتل، بينما تشمل النظريات الأخرى كل شيء من الملاريا إلى حادث عربة.

كما أن مكان مومياءه الفعلية يظل لغزا. وكانت الملكة نفرتيتي (ربما زوجة والدته) الزوجة الجميلة لأبيه إخناتون وشريكه في الحكم.

ولكن بينما تم العثور على العديد من مومياوات أقارب توت، فإن قبر نفرتيتي التي اختفت في ظروف غامضة من السجلات قبل وفاتها حوالي عام 1340 ، لا يزال بعيد المنال.

ومما يزيد اللغز أنه عندما عثر علماء الآثار على قبر إخناتون فقد جسده المحنط. كانت إحدى النظريات الغريبة هي أنه تم تحريكه في غطاء على أصوله الفضائية.

المومياء التي تصرخ

وفي عام 1886، اكتشف علماء الآثار اكتشافًا مخيفًا أثناء العمل في المعابد الجنائزية في الدير البحري في مصر – مومياء ذات صراخ ثابت، كما لو كانوا قد ماتوا في معاناة.

تم دفنها بالقرب من أفراد العائلة المالكة القدامى، ولكن بينما تم العثور على أفراد العائلة المالكة مكفنين في الكتان الأبيض، فقد تم تغليف هذا الجسد بالجلد وجلد الغنم وترك مع أعضائه الداخلية – وهي علامة على اعتبارهم “نجسين”.

ولسنوات ، كان الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية وفاة “الرجل المجهول إي” ، وتكهنوا بأنه قد تعرض للتسمم.

لكن التحليل الأخير للعلامات الموجودة على رقبة المومياء يشير إلى الشنق.

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ومما يزيد الأمر إثارة هو أن الحمض النووي المأخوذ من أسنانها كشف أن المومياء ربما تكون بنتاوير ، نجل الفرعون رمسيس الثالث.

ويُعتقد أن “بينتاوير” متورط في مؤامرة لقتل والده عام 1155 قبل الميلاد.

وبغرابة لم تظهر على جسد رمسيس أي جروح على ما يبدو، حتى كشف التصوير المقطعي المحوسب لمومياءه في عام 2012 عن شق في حلقه وأنه تم قطع إصبع قدمه الكبير.

لكن تظل العديد من الأسئلة حول كيفية وفاة الزوجين وكيف جاءت “الصرخة” دون إجابة.

حذاء أديداس

أيضا تم العثور على مومياء غريبة على ارتفاع 10000 قدم في جبال ألتاي النائية في منغوليا في عام 2016.

حددها علماء الآثار على أنها امرأة ماتت منذ أكثر من 1000 عام وتم الحفاظ على الجسد جيدًا بفضل درجات الحرارة المنخفضة.

وما جعل هذا الاكتشاف غريبًا للغاية هو أنها بدت ترتدي زوجًا من الأحذية مشابه جدًا لأحذية Adidas الرياضية، ذات الثلاثة خطوط البيضاء المميزة للعلامة التجارية.

ويقول الخبراء إنها توفيت، بين 30 و 40 عاما ، متأثرة بجروح غامضة في الرأس.

مومياوات الكوكايين

عندما تم تحليل بقايا الفرعون رمسيس الثاني، الذي حكم مصر بين 1279 و 1213 قبل الميلاد ، في سبعينيات القرن الماضي توصل العلماء إلى نتائج مذهلة في نسيج المومياء.

حيث أظهروا أدلة على تناولهم القنب والكاكاو والتبغ. حتى أن تحليل مومياوات أخرى من تلك الحقبة أظهر الكوكايين داخل أجسادهم.

كانت هذه المواد كلها من نباتات في الأمريكتين لم يكتشفها الأوروبيون حتى كريستوفر كولومبوس في القرن الخامس عشر.

وتم استبعاد التلوث المتبادل ، مما ترك الاحتمال الغريب بأنه كانت هناك بطريقة ما تجارة بين القارات قبل 3000 عام.

مومياوات “غريبة”

وتم العثور على ست جثث غير عادية من القرن الخامس في عام 2017 داخل مقبرة في “نازكا” ببيرو.

كان لديهم ثلاثة أصابع ورؤوس ممدودة، مما دفع البعض إلى القول إنهم دليل على وجود كائنات فضائية.

وزعم الدكتور “كونستانتين كوروتكوف” من جامعة سانت بطرسبرغ، أن هذه السمات قد تكون “مخلوق آخر، كائن بشري آخر”.

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