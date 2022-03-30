طلاق أحمد حسن وزينب رسميا .. حقيقة هذه المرة أم “شو جديد”؟

وطن – أعلن اليوتيوبر المصري الشهير أحمد حسن، انفصاله رسميا عن زوجته زينب، بعد 4 سنوات من الزواج.

وعبر منشور له بصفحته الرسمية على “انستغرام” رصدته (وطن)، قال أحمد حسن:”قدر الله وما شاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات.”

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وتابع أحمد حسن في منشوره:”سنبقي أصدقاء دائما وأبدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام.”

واختتم اليوتيوبر المصري منشوره بالقول:”وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها.”

أحمد حسن متهم بالتحرش

وإعلان الانفصال هذا يأتي بعد أيام من الحكم ضد أحمد حسن بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت تدعى سما.

وكانت فتاة التيك توك، سما ظهرت في مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا تروي فيه تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

وقالت سما إن القصة بدأت عندما شاهدت استوري لأحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، كان يطلب فيه بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير، طالبا ممن ترغب بالمشاركة في إرسال صورها وسنها في رسالة له.

وزعمت أنها خلال حديثها مع أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها “إنتي جسمك حلو” واصفة تلك العبارة بأنها تعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك، حسب قولها.

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وعقب الضجة التي أحدثتها رواية الفتاة ظهر أحمد حسن عبر فيديو له مع زوجته زينب، ينفي خلاله جميع الاتهامات الموجهة له.

وقال ما نصه:”ممكن أي حد يزور أي محادثة”.

أحمد حسن وزينب

واسمي “أحمد حسن وزينب” رائجان جدا عبر موقع “يوتيوب”، وكذلك فيس بوك، ولطالما ارتبط اسمهما بالجدل وتصدرا الترند فى أكثر من مناسبة، بسبب المحتوى الذى يقدمانه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول زواج أحمد حسن وزينب وانفصالهما، فدائما ما كانا يثيران الجدل بعلاقتهما.

كما أنه في سبتمبر 2020، أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب بكفالة 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما، بسبب استغلالهما لها في المقاطع التي يصورانها.

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