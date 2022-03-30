رياضة

تغريده حفيظ دراجي تفتح النار على المكتب الفيدرالي بعد إقصاء منتخب الجزائر

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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تغريده حفيظ دراجي بعد إقصاء منتخب الجزائر من التأهل لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
حفيظ دراجي ومهاجمة المكتب الفيدرالي الجزائري بعد إقصاء منتخب الجزائر

وطن – هاجم المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد إقصاء منتخب الجزائر من التأهل للمشاركة في مونديال قطر2022.

حفيظ دراجي ومطالبة المكتب الفيدرالي الجزائري بالرحيل

وقال الجزائري حفيظ دراجي في تغريده نشرها اليوم الأربعاء عبر حسابه بعد إقصاء منتخب بلاده من التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، ” على جميع المكتب الفدرالي أن يرحل كله بعد الجزائر من التأهل لمونديال قطر”.

وأردف المعلق دراجي، ” ومن تسببوا في تهديم الكرة ومحاربة النجاح لسنوات. فعليهم أن يصمتوا ويخفتوا عن المشهد كلياً”.

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حفيظ دراجي ومساندة جمال بلماضي

كما وتابع، ” أتمنى بالمقابل أن يستمر جمال بلماضي مع الخضر، لأنه سيتدارك الكثير من الأمور ويعود المنتخب أقوى مما كان”.

وفي تغريده أخرى، علق حفيظ دراجي على إقصاء منتخب الجزائر من التأهل لمونديال قطر 2022، قائلاً: ” قدر الله وما شاء فعل .. أقصي المنتخب الجزائري لكن الجزائر لن تنهزم أبداً، شكراً لكل الجماهير الجزائرية”.

وأضاف، ” شكراً بلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات. سنبقى نحبكم ونحن بلدنا، اليوم وغداً وفي كل الظروف .. تحيا الجزائر”.

الكاميرون وإقصاء منتخب الجزائر

وتمكن منتخب أسود الكاميرون من إقصاء الجزائر “محاربو الصحراء”، بهدف التأهل القاتل في الثواني الأخير من نهاية الشوط الإضافي الثاني على نهاية مباراة في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدفي منتخب الكاميرون في الدقيقة ال22 عن طريق إريك ماكسيم موتينغ، وفي الدقيقة ال124 من توقيع اللاعب كارل توكو إكامبي.

كما وأحرز منتخب الجزائر الهدف الوحيد في المباراة على ميدانه في الدقيقة ال118. عن طريق اللاعب أحمد طوبا من ضربة ركنية ثابتة نفذها زميله البديل رشيد غزال.

وتعد المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب الجزائر، في بُلوغ نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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