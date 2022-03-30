تغريده حفيظ دراجي تفتح النار على المكتب الفيدرالي بعد إقصاء منتخب الجزائر

وطن – هاجم المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد إقصاء منتخب الجزائر من التأهل للمشاركة في مونديال قطر2022.

حفيظ دراجي ومطالبة المكتب الفيدرالي الجزائري بالرحيل

وقال الجزائري حفيظ دراجي في تغريده نشرها اليوم الأربعاء عبر حسابه بعد إقصاء منتخب بلاده من التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، ” على جميع المكتب الفدرالي أن يرحل كله بعد الجزائر من التأهل لمونديال قطر”.

على المكتب الفدرالي أن يرحل كله بعد إقصاء الجزائر من التأهل إلى مونديال قطر ،،، أما من تسببوا في تهديم الكرة ومحاربة النجاح لسنوات فعليهم أن يصمتوا ويختفوا عن المشهد كلية.

أتمنى بالمقابل أن يستمر جمال بلماضي مع الخضر لأنه سيتدارك الكثير من الأمور ويعود المنتخب أقوى مما كان

تحيا🇩🇿 pic.twitter.com/BS0XNTbzll — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 30, 2022

وأردف المعلق دراجي، ” ومن تسببوا في تهديم الكرة ومحاربة النجاح لسنوات. فعليهم أن يصمتوا ويخفتوا عن المشهد كلياً”.

حفيظ دراجي ومساندة جمال بلماضي

كما وتابع، ” أتمنى بالمقابل أن يستمر جمال بلماضي مع الخضر، لأنه سيتدارك الكثير من الأمور ويعود المنتخب أقوى مما كان”.

وفي تغريده أخرى، علق حفيظ دراجي على إقصاء منتخب الجزائر من التأهل لمونديال قطر 2022، قائلاً: ” قدر الله وما شاء فعل .. أقصي المنتخب الجزائري لكن الجزائر لن تنهزم أبداً، شكراً لكل الجماهير الجزائرية”.

قدر الله وماشاء فعل..

أقصي المنتخب الجزائري لكن الجزائر لن تنهزم أبدا.

شكرا لكل الجماهير الجزائرية.

شكرا لبلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات.

سنبقى نحبكم ونحب بلدنا 🇩🇿 اليوم وغدا، و في كل الظروف.

تحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/cAneNvxmOj — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 29, 2022

وأضاف، ” شكراً بلماضي وكل اللاعبين على الجهد المبذول، وعلى كل الأفراح التي صنعتموها ومنحتموها لنا على مدى سنوات. سنبقى نحبكم ونحن بلدنا، اليوم وغداً وفي كل الظروف .. تحيا الجزائر”.

الكاميرون وإقصاء منتخب الجزائر

وتمكن منتخب أسود الكاميرون من إقصاء الجزائر “محاربو الصحراء”، بهدف التأهل القاتل في الثواني الأخير من نهاية الشوط الإضافي الثاني على نهاية مباراة في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدفي منتخب الكاميرون في الدقيقة ال22 عن طريق إريك ماكسيم موتينغ، وفي الدقيقة ال124 من توقيع اللاعب كارل توكو إكامبي.

سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال من تأهل منتخب #الجزائز إلى كأس العالم إلى خروج من التصفيات و تأهل من منتخب #الكاميرون #الجزائر_الكاميرون pic.twitter.com/emJKpynhyw — J. SAVIOLA (@Kabul1220) March 29, 2022

كما وأحرز منتخب الجزائر الهدف الوحيد في المباراة على ميدانه في الدقيقة ال118. عن طريق اللاعب أحمد طوبا من ضربة ركنية ثابتة نفذها زميله البديل رشيد غزال.

وتعد المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب الجزائر، في بُلوغ نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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