السعودية تحذو حذو قطر خطوة بخطوة .. هذا ما فعلته بعد يوم واحد من زيارة آل ثاني لمصر

وطن – لم يمضِ يوما واحدا على إعلان قطر ضخها 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري واستثمارهم في البلاد، حتى خرجت السعودية تحذو حذوها تماما وتعلن عن إيداع 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.

وديعة سعودية لدى مصر بـ5 مليارات دولار

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان لها رصدته (وطن) إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية ومصر، أودعت المملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري استمرارا لجهود المملكة في دعم مصر الشقيقة.

من جانبه أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان له، باتفاق بين القاهرة والرياض لتشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وتعد الخطوة السعودية دعما مرحبا به في مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا. مما دفع البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 17%، والإعلان عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

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قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار في مصر

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء، ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “مدبولي” بحث مع “آل ثاني” العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأكد على انه تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

السيسي يشيد بقطر وحكمة أميرها

وخرج رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، يشيد بدولة قطر ودورها الهام الذي تقوم به في المنطقة والساحة الدولية.

وقبل قمة العلا وعقد المصالحة، كان السيسي من أشد مهاجمي قطر ودعم حصارها عام 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين.

ورحب السيسي بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، مطالبًا بنقل تحياته “لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”. حسب ما نشره متحدث الرئاسة المصرية في بيان رصدته (وطن).

كما ثمن رئيس النظام المصري ما وصفه بتقدم العلاقات المصرية القطرية بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين. ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

ويؤكد محللون أن تمكن قطر من مقاومة هذا الحصار الجائر، ووقوفها بثبات كبير في ظل الأزمة وعدم قبولها بالتفريط في سيادتها حتى انعقاد قمة الصلح، هو نجاح ساحق للدبلوماسية القطرية.

هذا وأشاد السيسي أيضا بالدور “الهام” الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد في لقائه بوزيري الخارجية والمالية القطريين، على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

انهيار الاقتصاد المصري

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أن تعاني مشكلات في توفير هذه السلعة الأساسية في حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، خصوصا أن البلدين هما المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لها.

ويشكل كذلك السياح الأوكرانيون والروس النسبة الأكبر من السائحين الذين يترددون على المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

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