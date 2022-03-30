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السعودية تحذو حذو قطر خطوة بخطوة .. هذا ما فعلته بعد يوم واحد من زيارة آل ثاني لمصر

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

وطن – لم يمضِ يوما واحدا على إعلان قطر ضخها 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري واستثمارهم في البلاد، حتى خرجت السعودية تحذو حذوها تماما وتعلن عن إيداع 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.

وديعة سعودية لدى مصر بـ5 مليارات دولار

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان لها رصدته (وطن) إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية ومصر، أودعت المملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري استمرارا لجهود المملكة في دعم مصر الشقيقة.

من جانبه أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان له، باتفاق بين القاهرة والرياض لتشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وتعد الخطوة السعودية دعما مرحبا به في مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا. مما دفع البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 17%، والإعلان عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

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قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار في مصر

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء، ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “مدبولي” بحث مع “آل ثاني” العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

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وأكد على انه تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

السيسي يشيد بقطر وحكمة أميرها

وخرج رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، يشيد بدولة قطر ودورها الهام الذي تقوم به في المنطقة والساحة الدولية.

وقبل قمة العلا وعقد المصالحة، كان السيسي من أشد مهاجمي قطر ودعم حصارها عام 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين.

ورحب السيسي بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، مطالبًا بنقل تحياته “لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”. حسب ما نشره متحدث الرئاسة المصرية في بيان رصدته (وطن).

كما ثمن رئيس النظام المصري ما وصفه بتقدم العلاقات المصرية القطرية بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين. ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

ويؤكد محللون أن تمكن قطر من مقاومة هذا الحصار الجائر، ووقوفها بثبات كبير في ظل الأزمة وعدم قبولها بالتفريط في سيادتها حتى انعقاد قمة الصلح، هو نجاح ساحق للدبلوماسية القطرية.

هذا وأشاد السيسي أيضا بالدور “الهام” الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد في لقائه بوزيري الخارجية والمالية القطريين، على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

انهيار الاقتصاد المصري

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أن تعاني مشكلات في توفير هذه السلعة الأساسية في حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، خصوصا أن البلدين هما المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لها.

ويشكل كذلك السياح الأوكرانيون والروس النسبة الأكبر من السائحين الذين يترددون على المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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