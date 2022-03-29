الهدهد

مقاتلات حربية إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في سماء الخليج (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في سماء الخليج watanserb.com
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في سماء الخليج

وطن – كشف الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات إسرائيلية من طراز F-15 رافقت قاذفة أمريكية من طراز B-52 وهي تشق طريقها عبر المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج العربي في استعراض واضح للقوة لإيران وسط التوترات المستمرة في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تمت الرحلة كجزء من تعاون وثيق مع الجيش الأمريكي. وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في ضمان أمن المجال الجوي لدولة إسرائيل والشرق الأوسط”.

وأصبحت الطائرات الإسرائيلية المرافقة للقاذفات الأمريكية عنصرًا أساسيًا في سماء الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات بين طهران والغرب. وسط محاولة للتفاوض على صفقة جديدة من شأنها أن تمنع الجمهورية الإسلامية من الحصول على أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

دول التطبيع العربي تطلب شراء وسائل دفاعية إسرائيلية

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة “غلوبس” لإسرائيلية الاقتصادية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب ودول الخليج عرضت على إسرائيل طلبات لشراء وسائل قتالية دفاعية.

الامارات والبحرين تطلبان شراء القبة الحديدية

وطلبت دول الخليج على وجه الخصوص شراء منظومة القبة الحديدية، ورادار “الصنوبر الأخضر” ومنظومة الصواريخ “حيتس” المضادة للصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات حيث نقلت من خلال قنوات أخرى.

وعرضت في القمة التي شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل عدة مواضيع مدنية وأمنية وتقرر تحويلها كمنتدى سنوي دائم.

طلبات خليجية لشراء الأنظمة الدفاعية

ووفقا للصحيفة، فإنه على الأقل تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية بالإضافة الى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية والمصادقة على الطلب حاليا بيدي وزارة الامن. وبحسب مسؤول امني لـ”غلوبس” فإن جزءا لا بأس به من الطلبات سيتم المصادقة عليه قريبا.

وتجري إسرائيل هذه الأيام نقاشات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الشريكة بتطوير جزء من هذه المنظومات.

ولفت التقرير إلى أن دولا أخرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا طلبت شراء القبة الحديدية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أوكرانيا جددت طلبها بشراء المنظومة مع دعم امريكي كامل. لكن الجواب الإسرائيلي على الطلب لا زال سلبيا.

اقرأ أيضا:

المصدر
i24news
الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى