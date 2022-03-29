مقاتلات حربية إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في سماء الخليج (شاهد)

وطن – كشف الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات إسرائيلية من طراز F-15 رافقت قاذفة أمريكية من طراز B-52 وهي تشق طريقها عبر المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج العربي في استعراض واضح للقوة لإيران وسط التوترات المستمرة في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تمت الرحلة كجزء من تعاون وثيق مع الجيش الأمريكي. وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في ضمان أمن المجال الجوي لدولة إسرائيل والشرق الأوسط”.

وأصبحت الطائرات الإسرائيلية المرافقة للقاذفات الأمريكية عنصرًا أساسيًا في سماء الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات بين طهران والغرب. وسط محاولة للتفاوض على صفقة جديدة من شأنها أن تمنع الجمهورية الإسلامية من الحصول على أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

دول التطبيع العربي تطلب شراء وسائل دفاعية إسرائيلية

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة “غلوبس” لإسرائيلية الاقتصادية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب ودول الخليج عرضت على إسرائيل طلبات لشراء وسائل قتالية دفاعية.

الامارات والبحرين تطلبان شراء القبة الحديدية

وطلبت دول الخليج على وجه الخصوص شراء منظومة القبة الحديدية، ورادار “الصنوبر الأخضر” ومنظومة الصواريخ “حيتس” المضادة للصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات حيث نقلت من خلال قنوات أخرى.

وعرضت في القمة التي شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل عدة مواضيع مدنية وأمنية وتقرر تحويلها كمنتدى سنوي دائم.

طلبات خليجية لشراء الأنظمة الدفاعية

ووفقا للصحيفة، فإنه على الأقل تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية بالإضافة الى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية والمصادقة على الطلب حاليا بيدي وزارة الامن. وبحسب مسؤول امني لـ”غلوبس” فإن جزءا لا بأس به من الطلبات سيتم المصادقة عليه قريبا.

وتجري إسرائيل هذه الأيام نقاشات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الشريكة بتطوير جزء من هذه المنظومات.

ولفت التقرير إلى أن دولا أخرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا طلبت شراء القبة الحديدية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أوكرانيا جددت طلبها بشراء المنظومة مع دعم امريكي كامل. لكن الجواب الإسرائيلي على الطلب لا زال سلبيا.

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