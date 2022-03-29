ما سر تناول مدحت شلبي “جوز حمام” قبل تعليقه على المباريات؟!

وطن – كشف المعلق الرياضي مدحت شلبي، المذيع والمعلق في شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية عن سر تناوله جوز حمام قبل التعليق على المباريات وعلاقة كوكبة الشرق أم كلثوم بهذا الأمر.

مدحت وشلبي وتناول جوز الحمام

وكشف المصري مدحت شلبي في حوار صحفي له عبر قناة “أون” المصرية، عن سر تناوله جوز حمام قبل تعليقه على المباريات، قائلاً: ” أساسي أعمل كده لأني أصلاً متربي في شارع إسماعيل الفلكي، وكنت جار والدة شويكار ولاد رياض السنباطي”.

وأضاف شلبي، ” كنت لما بلاقي العربية الكادلك راكنة، كنت بعرف أن أم كلثوم راكنة عند السنباطي، وكنت بروح من الشباك الخلفي أسمع حديثها. لأنه مكنيش مسموح يدخل حد الصالون. أثناء اجتماع السنباطي مع أم كلثوم، كما ومكنش مسموح إلا زوجة السنباطي فقط إدخال القهوة في الصالون”.

وتابع، ” سمعت مرة أم كلثوم بتقول يا رياض جالي حمام من البلد. عشان أكل جوز حمام قبل ما أغني بالليل في الظهيرة أي قبل غنائها في المساء، وسمعت الكلام بأذني. وكنت صغير وعلق هذا الأمر في ذاكرتي. ولما بقيت معلق بقيت أعمل زيها”.

شلبي ومباراة مصر والسنغال

واستكمل مدحت شلبي حديثه، ” أتمنى تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث تخوض مصر الليلة مباراة مصرية ضد السنغال للتأهل إلى كأس العالم”.

كما وأردف، ” التجربتان اللي أنا عشتهم مع مجموعة ماتشات مهمة، وعلى وجه الخصوص مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المؤهلة لكأس العالم عام 2018، ببقى هادئ الأعصاب. لكن الماتش كان دمه ثقيل وكنش في أي قلق”.

وختم مدحت شلبي، ” مباراة السنغال مختلفة تماماً عن ماتش مصر والكونغو التي أهلتنا إلى كأس العالم المرة الماضية، القوة في صالح منتخب السنغال. ولكن الإرادة معانا بإذن الله”.

التعليق على مباراة مصر والسنغال

كما ويستعد منتخب السنغال ومصر مساء اليوم الثلاثاء، للمواجهة المصيرية في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، لحسم المتأهل منهما للمشاركة في مونديال قطر. المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

وسيعلق على مباراة مصر والسنغال المعلق الرياضي المخضرم مدحت شلبي، عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المجانية في التصفيات النهائية لمونديال كأس العالم 2022 أفريقيا.

(المصدر: وطن + قناة أون)

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